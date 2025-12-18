مسابك حديثة ومنتجات استراتيجية.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع حلوان للمسبوكات

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) تعد قلعة صناعية حيوية بالدولة بما تضمه من مسابك وخطوط إنتاج مجهزة بأحدث المعدات التكنولوجية القادرة على تلبية مختلف الاحتياجات العسكرية والمدنية من المسبوكات الهندسية التى تدخل فى العديد من الصناعات المغذية مما يساهم فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي قام بها الوزير للشركة بهدف الاطمئنان على سير العملية الإنتاجية بها.



حيث تواجد وزير الدولة للإنتاج الحربي داخل "حلوان للمسبوكات" بتوقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة مدى الإلتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، وتفقد الوزير عدد من المسابك وخطوط الإنتاج بالشركة والتي تضاهي مثيلتها العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى.



وخلال الجولة استمع الوزير "محمد صلاح" إلى ما إستعرضه المهندس باسم إبراهيم إسماعيل المفوض العام لشركة حلوان للمسبوكات وأطقم العمل من بيانات ومعلومات حول آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الشركة ومدى الإلتزام بتوقيتات تنفيذها ومعدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وموقف المخزون، كما استمع الوزير إلى آراء ومطالب بعض العاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد ووجه بالعمل على تذليل كافة المصاعب التي تواجه العمالة في العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة تساهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة للنهوض بالصناعة الوطنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

الشركة مجهزة بأحدث المسابك وتقوم بصب جسم الطلمبة الغاطسة



ووجّه الوزير بضرورة المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج، والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة، وتطبيق مبادئ الحوكمة والمراقبة الداخلية، والالتزام ببرامج الصيانة ومواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، وضرورة إلتزام جميع العاملين بإرتداء مهمات الأمان الصناعي وإتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية وذلك حرصًا على سلامتهم أثناء القيام بمهام عملهم التي تتطلب التعرض إلى درجات حرارة عالية والتعامل المباشر مع آلات ومعدات معقدة لصهر وتشكيل المعادن المختلفة وبما يكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركة، كما وجّه الوزير "محمد صلاح" بالحرص على الإلتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذ المشروعات المسندة إلى الشركة.



جدير بالذكر أن شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) تساهم في تلبية المطالب العسكرية والمدنية من المسبوكات الهندسية الدقيقة والخفيفة والمتوسطة والثقيلة عالية التقنية والتي تدخل في العديد من الصناعات المغذية مثل (الطنابير بأحجامها المختلفة، صرر العجل، فرن الشكمان، المسبوكات الأخرى المغذية لصناعة السيارات، أغطية وبراويز الصرف الصحي وبالوعات صرف مياه الأمطار بأحدث طرازاتها، جسم الكباس لمواتير الثلاجات، قطع غيار شدادات الكهرباء، لقم الفرامل لقطارات هيئة السكة الحديد) والتي يتم تصنيعها وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية، وتنفرد الشركة بتصنيع منتجات إستراتيجية لا تُنتج فى مصر أو الشرق الأوسط إلا من خلالها مثل شمعات رباط السفن بمختلف الأحمال، وتتعاون "حلوان للمسبوكات" مع عدد من شركات الإنتاج الحربي الشقيقة لتصنيع الطلمبات الغاطسة التي تعد من أبرز المنتجات المدنية الجديدة للوزارة، حيث تقوم الشركة (مصنع 9 الحربي) بعملية صب جسم الطلمبة بأحدث خطوط سباكة المعادن، والشركة تضم مسبك لوازم المحركات، ومسبك الصناعات المغذية "سِنتو"، ومسبك الشمايز الذى يعمل بتكنولوجيا الطرد المركزى، إلى جانب مسابك أخرى كالمسبك الآلي، والمسبك الصلب، ومسبك الصناعات الدقيقة الذى يعمل بتكنولوجيا الشمع المفقود، كما يوجد بالمصنع أحدث محطة رمال "الفيوران".



رافق الوزير، خلال الجولة، الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.