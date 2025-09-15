أحمد حسن يكشف عن تطلعات إدارة الزمالك لسداد المستحقات المتأخرة

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تطلعات إدارة نادي الزمالك لحل الأزمة في دفع أقساط الأندية الخارجية.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "إدارة الزمالك تنتظر سيولة مالية لدفع أقساط للأندية الخارجية لتجنب أي شكوى ضد النادي".

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غداً الثلاثاء، في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.