اتحاد جدة يخسر من الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة

فاز فريق الوحدة الإماراتي على نظيره اتحاد جدة السعودي، بثنائية مقابل هدف، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاءت ثنائية الوحدة عن طريق كايو كانيدو وعلاء زهير في الدقيقتين 62، 90+8.

فيما جاء هدف اتحاد جدة عن طريق ستيفن بيرجوين في الدقيقة 21.

وشهدت الدقيقة 37، حصول مهند الشنقيطي لاعب اتحاد جدة على بطاقة حمراء.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

حراسة المرمى: زايد الحمادي

خط الدفاع: علاء الدين زهير، محمد قرباني، ساشا إيفكوفيتش، روبين فيليب كانيدو.

خط الوسط: دا سيلفا، علي سالمين، برناردو فولها.

خط الهجوم: فاكوندو كروسبزكي، دوسان تاديتش، عمر خربين.