غياب صلاح.. التشكيل المثالي للجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم عن التشكيل المثالي الجولة الرابعة من بطولة البريميرليج.

وشهد التشكيل المثالي غياب الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، على الرغم من تسجيله هدف الفوز للريدز على بيرنلي.

وجاء التشكيل المثالي للجولة الرابعة كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

خط الدفاع: كريستيان موسكويرا (أرسنال)، ميكي فان دي فين (توتنهام)، نوردي موكيلي (سندرلاند)، نوني مادويكي (أرسنال)

خط الوسط: مارتن زوبيمندي (أرسنال)، لوكاس بيرجفال (توتنهام)، مويسيس كايسيدو (تشيلسي)، جيريمي دوكو (مانشستر سيتي):

خط الهجوم: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، أنطوان سيمينيو (بورنموث ).