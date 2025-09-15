قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصدمات النفسية تلاحق جنود الاحتلال.. قناص يفضح الثمن الخفي للحروب الإسرائيلية
تحذير للنساء .. أمين الفتوى يعلق على ترند تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي
أحمد موسى: خطاب السيسي في قمة الدوحة حمل رسائل تحذيرية نارية ووضع معاهدة السلام على المحك
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي أحدثت صدى واسعا في إسرائيل وحملت رسائل ردع قوية
أحمد موسى: مشاركة مصر في قمة الدوحة تؤكد دعمها لقطر ومواجهة العدوان الإسرائيلي
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أحدثت زلزالًا داخل إسرائيل
أحمد موسى: إسرائيل تتحدى القوانين الدولية والرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة
تقرير: نتنياهو اتصل بترامب قبل 51 دقيقة من الهجوم على قادة حماس في قطر
أمين الفتوى: الاقتراض لتجهيز البنات لا يجوز إلا للضرورة القصوى
إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك
أمير قطر: المفاوضات بالنسبة لإسرائيل تكتيك حربي وحكومتها لا تريد المحتجزين
نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025
رياضة

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي وموقف صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب


أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة من البطولة، والتي شهدت غياب النجم المصري محمد صلاح، رغم مساهمته في فوز ليفربول على بيرنلي بهدف في اللحظات الأخيرة من ركلة جزاء.


نتائج أبرز مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي 


ليفربول حقق فوزًا صعبًا على بيرنلي 1-0.


مانشستر سيتي انتصر بثلاثية نظيفة في ديربي مانشستر أمام اليونايتد.
آرسنال تغلب على نوتينجهام بثلاثة أهداف دون رد.


قائمة المرشحين لأفضل لاعب في الجولة الرابعة


لوكاس بيرجفال (توتنهام): سجل هدفًا وصنع آخر في الفوز على وست هام 3-0.


مويسيس كايسيدو (تشيلسي): أحرز هدفًا متأخرًا أمام برينتفورد (2-2)، واستعاد الكرة 8 مرات.


إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): سجل هدفين في ديربي مانشستر، رافعًا رصيده إلى 5 أهداف في صدارة الهدافين.


إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا): تألق بتصديات حاسمة أمام إيفرتون.


روبن روفس (سندرلاند): حافظ على نظافة شباكه بتصديات رائعة ضد كريستال بالاس.


أنطوان سيمينيو (بورنموث): سجل هدفًا وصنع آخر في الفوز على برايتون 2-1.


نيك فولتمايد (كريستال بالاس): في أول ظهور له بالبريميرليج، سجل هدف الفوز أمام ولفرهامبتون.


مارتين زوبيمندي (آرسنال): قاد فريقه للفوز على نوتينجهام بهدفين من أصل ثلاثية المدفعجية.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي مباريات الدوري الإنجليزي

