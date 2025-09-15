المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي وموقف صلاح



أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة من البطولة، والتي شهدت غياب النجم المصري محمد صلاح، رغم مساهمته في فوز ليفربول على بيرنلي بهدف في اللحظات الأخيرة من ركلة جزاء.



نتائج أبرز مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي



ليفربول حقق فوزًا صعبًا على بيرنلي 1-0.



مانشستر سيتي انتصر بثلاثية نظيفة في ديربي مانشستر أمام اليونايتد.

آرسنال تغلب على نوتينجهام بثلاثة أهداف دون رد.



قائمة المرشحين لأفضل لاعب في الجولة الرابعة



لوكاس بيرجفال (توتنهام): سجل هدفًا وصنع آخر في الفوز على وست هام 3-0.



مويسيس كايسيدو (تشيلسي): أحرز هدفًا متأخرًا أمام برينتفورد (2-2)، واستعاد الكرة 8 مرات.



إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): سجل هدفين في ديربي مانشستر، رافعًا رصيده إلى 5 أهداف في صدارة الهدافين.



إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا): تألق بتصديات حاسمة أمام إيفرتون.



روبن روفس (سندرلاند): حافظ على نظافة شباكه بتصديات رائعة ضد كريستال بالاس.



أنطوان سيمينيو (بورنموث): سجل هدفًا وصنع آخر في الفوز على برايتون 2-1.



نيك فولتمايد (كريستال بالاس): في أول ظهور له بالبريميرليج، سجل هدف الفوز أمام ولفرهامبتون.



مارتين زوبيمندي (آرسنال): قاد فريقه للفوز على نوتينجهام بهدفين من أصل ثلاثية المدفعجية.