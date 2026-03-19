مسلسل رأس الأفعى الحلقة الأخيرة.. رصد وثائقي للتاريخ الأسود للإرهابي محمود عزت

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة الأخيرة استعراضًا وثائقيًا لتاريخ الإرهابي محمود عزت "شريف منير"، مسلطًا الضوء على ما اقترفه في حق الوطن من تدبير عمليات انتحارية وتفجيرات لمنشآت حيوية واغتيالات لشخصيات مهمة، من بينها النائب العام الراحل هشام بركات.

وجاءت المشاهد الافتتاحية بمزيج من اللقطات الأرشيفية والاستعادات الدرامية التي تتبعت مسيرة عزت داخل التنظيم، مع إبراز تبنيه لأفكار متشددة وتأثره بأطروحات سيد قطب، حيث ترددت على لسانه مقولات تؤكد التزامه الصارم بتنفيذ تلك التوجيهات.

كما تخلل العرض رصد لعدد من العمليات التخريبية التي نُسبت إلى عناصر الجماعة، في محاولة لرسم صورة متكاملة لمسار تصاعد العنف، وكيف تحوّلت الأفكار إلى أفعال دامية هزّت الشارع المصري، لتضع المشاهد أمام خلاصة مسيرة اتسمت بالصدام والدمار.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرارا غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.