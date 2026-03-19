الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل فن الحرب الحلقة الأخيرة .. يوسف الشريف يكشف هوية اللهو الخفي

مسلسل فن الحرب
مسلسل فن الحرب

شهدت مسلسل «فن الحرب» الحلقة الأخيرة أحداثا مثيرة، بعدما تمكن زياد “يوسف الشريف” من استعادة أموال المودعين وإنقاذ والده من شبح السجن، ليبدو وكأنه حسم المعركة لصالح العدالة والإنصاف، غير أن الأحداث أخذت منعطفًا أكثر تعقيدًا، حين قرر زياد المضي خطوة أبعد، مدفوعًا برسالة تركتها له ياسمين تكشف فيها هوية “العنصر المفقود” في قضية أرض المستقبل.

وبينما كان يقترب من كشف الطرف الخفي الذي يدير خيوط اللعبة من وراء الستار، جاءت الصدمة الكبرى؛ إذ اكتشف أن العقل المدبر الحقيقي لم يكن سوى والده نفسه، وأن الخطة بأكملها نسجت بعناية لتحقيق مصالح خاصة على حساب الجميع.

لحظة المواجهة لم تكن سهلة، لكن زياد اختار الانحياز للحقيقة، فقرر إبلاغ الشرطة، ليدفع والده ثمن ما ارتكبه. 

ولم ينس زياد من وقفوا إلى جانبه، فأعاد لأفراد فريقه أموالهم تقديرًا لمساندتهم له في رحلة استعادة حقوق المودعين، مؤكدًا أن التضامن كان السلاح الأقوى في مواجهة الفساد والتلاعب.

المسلسل من بطولة يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، كمال أبو رية، محمد جمعة، دنيا سامي، إسلام إبراهيم، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب. وينتمي العمل إلى الدراما الاجتماعية المشوقة التي تمزج بين الصراعات الإنسانية والتشابكات المالية المعقدة، مقدمًا في ختامه رسالة واضحة مفادها أن العدالة قد تتطلب أثمانًا باهظة، لكنها تظل الخيار الأصعب والأصدق. 

موعد عيد الفطر 2026 .. بيان عاجل من دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح لرؤية هلال شوال

دراسة: مخاطر خفية لتركيب الرموش الصناعية الدائمة على العين

مخاطر الرموش الصناعية على صحة العين
مخاطر الرموش الصناعية على صحة العين
مخاطر الرموش الصناعية على صحة العين

بعد تأخر الإنجاب 4 سنوات.. سيدة مصرية تحمل في 8 توائم طبيعيًا

تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم
تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم
تفاصيل حالة الحمل في 8 توائم

توترات عالمية وتحذيرات فلكية.. وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟

وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟
وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟
وفاء حامد تكشف كواليس الأيام الأخيرة من مارس؟

طريقة عمل السابلية بالكيلو في البيت.. وصفة ناجحة ومضمونة

طريقة عمل السابلية بالكيلو
طريقة عمل السابلية بالكيلو
طريقة عمل السابلية بالكيلو

"عاجبك منظري؟".. اعتذار رسمي من محمد إمام بعد جدل مشهد مسلسل "الكينج"

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

