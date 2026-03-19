مسلسل فن الحرب الحلقة الأخيرة .. يوسف الشريف يكشف هوية اللهو الخفي

شهدت مسلسل «فن الحرب» الحلقة الأخيرة أحداثا مثيرة، بعدما تمكن زياد “يوسف الشريف” من استعادة أموال المودعين وإنقاذ والده من شبح السجن، ليبدو وكأنه حسم المعركة لصالح العدالة والإنصاف، غير أن الأحداث أخذت منعطفًا أكثر تعقيدًا، حين قرر زياد المضي خطوة أبعد، مدفوعًا برسالة تركتها له ياسمين تكشف فيها هوية “العنصر المفقود” في قضية أرض المستقبل.

وبينما كان يقترب من كشف الطرف الخفي الذي يدير خيوط اللعبة من وراء الستار، جاءت الصدمة الكبرى؛ إذ اكتشف أن العقل المدبر الحقيقي لم يكن سوى والده نفسه، وأن الخطة بأكملها نسجت بعناية لتحقيق مصالح خاصة على حساب الجميع.

لحظة المواجهة لم تكن سهلة، لكن زياد اختار الانحياز للحقيقة، فقرر إبلاغ الشرطة، ليدفع والده ثمن ما ارتكبه.

ولم ينس زياد من وقفوا إلى جانبه، فأعاد لأفراد فريقه أموالهم تقديرًا لمساندتهم له في رحلة استعادة حقوق المودعين، مؤكدًا أن التضامن كان السلاح الأقوى في مواجهة الفساد والتلاعب.

المسلسل من بطولة يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، كمال أبو رية، محمد جمعة، دنيا سامي، إسلام إبراهيم، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب. وينتمي العمل إلى الدراما الاجتماعية المشوقة التي تمزج بين الصراعات الإنسانية والتشابكات المالية المعقدة، مقدمًا في ختامه رسالة واضحة مفادها أن العدالة قد تتطلب أثمانًا باهظة، لكنها تظل الخيار الأصعب والأصدق.