أحمد رمزي يكشف كواليس الحلقة الأخيرة من “فخر الدلتا”

شارك الفنان أحمد رمزي جمهوره مجموعة من الصور من كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسله “فخر الدلتا”، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت الصور تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين أشادوا بنهاية العمل السعيدة والأجواء التي ظهرت خلف الكاميرا.

ويُعد مسلسل “فخر الدلتا” من الأعمال الاجتماعية الكوميدية التي تناولت رحلة شاب طموح يسعى لتحقيق أحلامه، لكنه يواجه العديد من التحديات والصعوبات بعد انتقاله من مدينته إلى القاهرة، في إطار يمزج بين الدراما والمواقف الطريفة والإنسانية التي لاقت إعجاب الجمهور، وساهمت في جذب شرائح عمرية مختلفة لمتابعة حلقاته.

وتميز العمل بتقديم معالجة واقعية لعدد من القضايا المرتبطة بالبحث عن الذات وتحقيق الطموحات في ظل الضغوط الحياتية، إلى جانب تسليط الضوء على العلاقات الإنسانية بين الأصدقاء والعائلة، وهو ما أضفى على الأحداث طابعًا قريبًا من الجمهور.

وشهد المسلسل مشاركة نخبة من النجوم، حيث شارك في بطولته كل من تارا عبود، وحنان سليمان، وكمال أبو رية، وعلي السبع، وأحمد عصام السيد، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب الذين قدموا أداءً لافتًا، وأسهموا في نجاح العمل وتحقيقه نسب مشاهدة مرتفعة خلال شهر رمضان.

وقد حظيت الحلقة الأخيرة بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من المشاهدين عن إعجابهم بنهاية العمل التي جاءت مرضية ومليئة بالأمل، كما أثنوا على الأداء التمثيلي والتطور الدرامي للأحداث حتى الوصول إلى الختام.

ويُذكر أن أحمد رمزي حرص من خلال نشر كواليس العمل على توجيه رسالة شكر لفريق المسلسل بالكامل، مؤكدًا سعادته بالتجربة التي وصفها بالمميزة، خاصة في ظل التعاون مع مجموعة من الفنانين والمخرجين الذين ساهموا في خروج العمل بصورة مميزة نالت استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء.