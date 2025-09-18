زلة لسان تكشف هوية الفائز بالكرة الذهبية 2025 قبل الحفل



كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تطورات مثيرة بشأن جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، والتي يتنافس عليها عدد من النجوم البارزين، أبرزهم محمد صلاح مهاجم ليفربول، المغربي أشرف حكيمي، زميله في باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي، إضافة إلى الموهبة الإسبانية لامين يامال لاعب برشلونة.



وخلال بث مباشر تابعته جماهير كرة القدم، وقع أحد الصحفيين المقربين من مجلة "فرانس فوتبول" – الجهة المانحة للجائزة – في زلة لسان، حيث لمح لاسم الفائز قبل أن يتدارك الموقف سريعًا.

غير أن متابعي البث أكدوا أن الاسم المقصود هو الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي بات الأقرب للتتويج بالكرة الذهبية.



صحيفة "فوتبول 365" أشارت إلى أن ما حدث أعطى انطباعًا واضحًا بأن ديمبلي سيكون الفائز بالجائزة هذا العام، في ظل دعم قوي من مسؤولي باريس سان جيرمان وشخصيات فرنسية بارزة، رغم الجدل المستمر حول مدى أحقيته بالتفوق على باقي المنافسين.



ومن المقرر أن يُقام الحفل الرسمي لتسليم جائزة الكرة الذهبية يوم الإثنين المقبل، على مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، وسط ترقب عالمي لنتيجة التصويت النهائية.