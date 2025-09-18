لازم يبقى الجول فاضي.. إبراهيم سعيد ينتقد عدي الدباغ

انتقد إبراهيم سعيد هيما عدم أحراز لاعب الزمالك عدي الدباغ للأهداف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إكس.

وكتب إبراهيم سعيد: “عدي الدباغ لازم يبقى الجول فاضي عشان يحرز هدف”.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي وتشير النتيجة إلى تقدم الفارس الأبيض بنتيجة ١-٠ ، على ستاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عبدالله السعيد هدف الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة ٧ من انطلاق المباراة بعد احتساب الحكم أمين عمر لركلة الجزاء لصالح خوان بيزيرا.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة الزمالك على مجريات اللقاء وخطورة على مرمى الإسماعيلي.

وتعرض عمر جابر ظهير ايمن الزمالك لإصابة عضلية خرج على إثرها من اللقاء ودخل صلاح مصدق بدلا منه في الدقيقة ٤٥.