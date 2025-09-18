بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي وتشير النتيجة إلى تقدم الفارس الأبيض بنتيجة ١-٠ ، على ستاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عبدالله السعيد هدف الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة ٧ من انطلاق المباراة بعد احتساب الحكم أمين عمر لركلة الجزاء لصالح خوان بيزيرا.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة الزمالك على مجريات اللقاء وخطورة على مرمى الإسماعيلي.

وتعرض عمر جابر ظهير ايمن الزمالك لإصابة عضلية خرج على إثرها من اللقاء ودخل صلاح مصدق بدلا منه في الدقيقة ٤٥.

تشكيل الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الإسماعيلي التي انطلقت في الخامسة مساء اليوم الخميس على ستاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

محمود بنتايج .

حسام عبد المجيد .

محمد إسماعيل.

عمر جابر.

نبيل عماد دونجا.

عبد الله السعيد .

ناصر ماهر.

خوان بيزيرا.

عدي الدباغ.

آدم كايد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وصلاح مصدق وأحمد فتوح وسيف جعفر وأحمد حمدي وعبد الحميد معالي وأحمد شريف وعمرو ناصر وناصر منسي.