خسائر الشحن في السيارات الكهربائية.. الأسباب والحلول
اللجنة المشرفة تدعو الأطباء للتصويت في انتخابات التجديد النصفي
حكم قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة.. الإفتاء تجيب بالدليل والطريقة
روسيا تشن هجوما واسع النطاق .. وزيلينسكي يشير لـ "ذخيرة عنقودية"
قانون العمل الجديد.. بند خاص لمواجهة التحرش| اعرف العقوبات
مهيب عبدالهادي: فيريرا يتمسك بالزمالك ويرفض عرضا أوروبيا
جيش الاحتلال يهاجم البنى التحتية بغزة وسط أزمة إنسانية خانقة
4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي
تعرف على موعد انتخابات الأهلي المقبلة
شيكو بانزا غاضب من الزمالك .. تعرف على السبب
الأمم المتحدة: لا توجد دولة قادرة وحدها على مواجهة الإرهاب والمناخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فان دايك يتغزل في صلاح: أنت الأعظم في المنافسة علي الكرة الذهبية

يسري غازي

وجه الهولندي فان دايك مدافع فريق الكرة الأول بنادي ليفربول رسالة مؤثرة لزميله محمد صلاح عقب تحقيق الفوز على فريق إيفرتون ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي ليفربول بقيادة الهولندي آرني سلوت على نظيره فريق إيفرتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت فى إطار منافسات دوري البريميرليج.

قال فان دايك في تصريحات أقل ما يوصف بهآ بأنها تاريخية: كل اللاعبين لهم الحق في اختيار لاعبهم المفضل للفوز بالكرة الذهبية بعد أقل من أسبوع ولكن بالنسبة لي صلاح كان الأفضل الموسم الماضي.

أضاف الهولندي فان دايك: لقد كان أكثر حسمًا ويمتلك طاقة وفورمة كبيرة وفي الملعب شعرت بعظمته وبصراحة صلاح كان الأفضل من الجميع .

وحقق فريق الكرة الأول بنادي ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح فوزًا صعبًا على جاره إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد، خلال المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

افتتح الهولندي ريان جرافينبيرخ التسجيل لصالح فريق الكرة الأول بنادي ليفربول في الدقيقة العاشرة، مستغلًا تمريرة رائعة من محمد صلاح، ليؤكد نجمنا المصري تأثيره الكبير في صناعة الأهداف هذا الموسم ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وأضاف هوجو إيكتيكي الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 29، بعد تمريرة مميزة من جرافينبيرخ، ليمنح فريق ليفربول الأفضلية الواضحة في المباراة.

وفي الشوط الثاني، سجل إدريسا جانا جاي نجم خط وسط فريق الكرة الأول بنادي إيفرتون هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 58.

وعزز فريق الكرة الأول بنادي ليفربول بقيادة الهولندي آرني سلوت صدارته لجدول الترتيب برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات متتالية، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 7 نقاط تحت قيادة مدربه ديفيد مويس.
 

ليفربول محمد صلاح فان دايك الدوري الإنجليزي

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

الموسم الدراسي الجديد

احم أولادك من العقاب.. محظورات العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

مشروبات طبيعية تخفف الصداع وتعزز التركيز .. بديل آمن لمسكنات الألم

كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
طريقة عمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة

الجلاش
في عملية نادرة.. شاب يستعيد بصره بعد زراعة سن في عينه

إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه
لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

