وجه الهولندي فان دايك مدافع فريق الكرة الأول بنادي ليفربول رسالة مؤثرة لزميله محمد صلاح عقب تحقيق الفوز على فريق إيفرتون ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي ليفربول بقيادة الهولندي آرني سلوت على نظيره فريق إيفرتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت فى إطار منافسات دوري البريميرليج.

قال فان دايك في تصريحات أقل ما يوصف بهآ بأنها تاريخية: كل اللاعبين لهم الحق في اختيار لاعبهم المفضل للفوز بالكرة الذهبية بعد أقل من أسبوع ولكن بالنسبة لي صلاح كان الأفضل الموسم الماضي.

أضاف الهولندي فان دايك: لقد كان أكثر حسمًا ويمتلك طاقة وفورمة كبيرة وفي الملعب شعرت بعظمته وبصراحة صلاح كان الأفضل من الجميع .

وحقق فريق الكرة الأول بنادي ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح فوزًا صعبًا على جاره إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد، خلال المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

افتتح الهولندي ريان جرافينبيرخ التسجيل لصالح فريق الكرة الأول بنادي ليفربول في الدقيقة العاشرة، مستغلًا تمريرة رائعة من محمد صلاح، ليؤكد نجمنا المصري تأثيره الكبير في صناعة الأهداف هذا الموسم ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وأضاف هوجو إيكتيكي الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 29، بعد تمريرة مميزة من جرافينبيرخ، ليمنح فريق ليفربول الأفضلية الواضحة في المباراة.

وفي الشوط الثاني، سجل إدريسا جانا جاي نجم خط وسط فريق الكرة الأول بنادي إيفرتون هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 58.

وعزز فريق الكرة الأول بنادي ليفربول بقيادة الهولندي آرني سلوت صدارته لجدول الترتيب برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات متتالية، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 7 نقاط تحت قيادة مدربه ديفيد مويس.

