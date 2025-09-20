قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري
مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست
وزير البترول يتفقد موقع إنتاج الغاز لشركة شمال سيناء بالبحر المتوسط
استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مربع سكني جنوب مدينة غزة
ترامب يطالب فنزويلا بتسلم جميع سجنائها المتواجدين في الولايات المتحدة
وزيرة التضامن: تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات محطة فارقة في مسيرتهن
تطبيق برامج الصيانة بأكواد عالمية في تشغيل الكهرباء شرق القناة
وزير خارجية السعودية: القضية الفلسطينية على رأس أولويات المملكة في المحافل الدولية
الرئيس السيسي ونظيره السنغافوري يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمختلف المجالات الحيوية
اليابان تقرر تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر "حل الدولتين" بنيويورك
رئيس الوزراء السوداني يتعهد بفك حصار الفاشر ويدعو الأسرة الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها
يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

فرناس حفظي

 قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ، أنها قد تبدو الليلة الأخيرة، وذلك بعد نداء عائلات المخطوفين، تحولت شوارع إسرائيل ليلة السبت إلى ساحات غضبٍ واحتجاج؛ إذ أشعل إخلاء المخيم قرب منزل بنيامين نتنياهو  بالقدس موجة مظاهرات امتدت إلى مختلف أنحاء إسرائيل، مع حشود مركزية في ساحة هاتوفيم بتل أبيب وساحة باريس بالقدس.


وفي مفترق كركور وقف المئات مطالبين باتفاق يُنقذ الرهائن، بينما اجتاحت جموع الآلاف شوارع حيفا حتى مفترق حوريف، مرددين الهتافات لإنهاء الحرب وإرجاع الرهائن، أحياءا أو أمواتا. 

وفي خطاب صاخب بحيفا، قال القائد السابق للأسطول الثالث عشر بالجيش الإسرائيلي ، ران غلينكا: «لا أثق بك يا نتنياهو. لستَ رجل أمن ولا رجل اقتصاد أنت كاذب متعجرف، وربما لا يهمك موت عشرين شخصا آخرين طالما تستطيع تفادي المسؤولية».


وفي كفار سابا أغلق المحتجون الطرق المؤدية إلى احتفال رسمي بمناسبة رأس السنة العبرية حضره وزراء من الليكود، تعبيرا عن رفضهم للتعيين المرتقب لديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك). وهتفوا: «لن تحتفلوا بينما الدولة تنهار»، محذرين من أن تعيينه قد يجر جهاز الأمن إلى حافة الانهيار، ويضع مفاتيح أمان البلاد بيد "مخلصين خطرين" بلا حسيب ولا رقيب.

عائلات المخطوفين إسرائيل بنيامين نتنياهو نتنياهو مظاهرات تل أبيب القدس

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

كيف يقضى من ترك الصلاة طيلة عمره ؟ ..دار الإفتاء تحدد الطريقة الصحيحة

حسبي الله ونعم الوكيل.. منشور مفاجئ لـ مي كمال بعد انفصالها عن أحمد مكي

توقيع ومناقشة المجموعة القصصية «نوفيلات» للإعلامية أميرة بهي الدين

ورشة المنتج هشام سليمان وسامح الصريطي في التمثيل بمهرجان بورسعيد السينمائي

تفاعل كبير مع ورشة المنتج هشام سليمان وسامح الصريطي في التمثيل بمهرجان بورسعيد السينمائي

مشادة بين نور إيهاب ويوسف عمر في الحلقة الأولى من “نور مكسور”

غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس

تعليم الشرقية تنهي استعدادات استقبال 2 مليون طالب بالعام الدراسي الجديد

تعليم الشرقية

جمال شعبان ناعيًا طبيب الأطفال محمد إسماعيل.. ما أشهر أسباب الإصابة بالسكتة القلبية؟

وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية

نجلاء بدر تتصدر التريند بعد تألقها فى حفل توزيع جوائز دير جيست 2025

نجلاء بدر

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

