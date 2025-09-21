قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

انتظام الدراسة بجميع مدارس الجمهورية اليوم وسط تعليمات بتوفير بيئة محفزة للطلاب

بدء العام الدراسي الجديد 2026
ياسمين بدوي

يبدأ رسميا العام الدراسي الجديد اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025 في مدارس المحافظات التي تطبق اجازة السبت وعلى رأسها القاهرة والجيزة .

وكان قد انطلق العام الدراسي الجديد أمس السبت في مدارس 12 محافظة فقط لا تطبق اجازة السبت .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، ان جميع المدارس الحكومية والرسمية والخاصة استعدت لإستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد ، مشددة على أن جميع المدارس لديها تعليمات بتهيئة بيئة آمنة وداعمة ومحفزة يشعر فيها الطلاب بالأمان والحب والانتماء إلى المدرسة 

وأكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه تم الانتهاء من أعمال صيانات المدارس وتجهيز الفصول الدراسية، ودهان الأبواب واللوحات الإرشادية، 

كما قالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن الإدارات التعليمية قادمت بتوزيع كافة الكتب الدراسية على المدارس لتسليمها للطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد ، مع عدم ربطها بالمصروفات .

دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة

وكان قد وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن يتم دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة، بما يضمن إتاحة الفرصة للتركيز مع الطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس.

وفي هذا الإطار ، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن جداول تنظيم عملية دخول الطلبة للمدارس في جميع المراحل التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 مؤكدة ما يلي :

  •  يبدأ العمل يوم السبت في المدارس التي تعمل يوم السبت 
  •  يخصص يوم الأحد 21 سبتمبر 2025 لاستقبال طلاب KG1 و الصف الأول الابتدائي ، والصف الأول الإعدادي ، والصف الأول الثانوي
  •  يخصص يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 لاستقبال طلاب KG2 و الصف الثاني الابتدائي ، والصف الثاني الاعدادي ، والصف الثاني الثانوي بالإضافة لما سبق
  •  يخصص يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 لاستقبال طلاب الصف الثالث الابتدائي ، والصف الثالث الاعدادي ، والصف الثالث الثانوي ، بالإضافة لكل ما سبق
  •  يخصص يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 لاستقبال طلاب الصف الرابع الابتدائي ، والصف الخامس الابتدائي بالإضافة لكل ما سبق
  •  يخصص يوم الخميس 25 سبتمبر 2025 لاستقبال طلاب الصف السادس الابتدائي بالإضافة لكل ما سبق
العام الدراسي الجديد العام الدراسي مدارس التربية والتعليم

