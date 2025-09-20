10 ممنوعات بالمدارس في العام الدراسي الجديد| التسريحات الغريبة والاكسسوارات و"البنطايل المقطعة" أبرزها

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

ياسمين بدوي

أعلنت المدارس تحذيرات هامة للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 ، مؤكدة أن هناك ممنوعات يجب على الطلاب والطالبات تجنبها من بداية العام الدراسي الجديد وهي :

  • ممنوع الدخول بغير الزى الرسمي إلى المدرسة
  • ممنوع خروج الطلاب والطالبات أثناء اليوم الدراسي من المدرسة
  • ممنوع الشعر الطويل أو التسريحات الغريبة أو المظهر الغير لائق بالمدرسة
  • ممنوع إصطحاب التليفون المحمول منعاً باتاً إلى المدرسة
  • ممنوع عدم ارتداء السلاسل أو الخواتم وغير ذلك من الإكسسوارات
  • ممنوع إرتداء البناطيل الممزقة أو الضيقة أو القصيرة أو الملونة
  • ممنوع التلفظ بألفاظ خارجة أو غير لائقة بالمدرسة
  • ممنوع إفتعال المشكلات مع المعلمين و المعلمات أو التجاوز معهم أو إثارة الشغب
  • ممنوع التنمر على الزملاء و الزميلات من الطلاب و الطالبات أو التعدى عليهم أو القيام بأفعال من شأنها إيذاء الطلاب و الطالبات
  • ممنوع إلقاء القمامة علي الأرض

وحذرت المدارس جميع الطلاب والطالبات من أنه من سيخالف ذلك سيتعرض لتطبيق العقوبات الواردة في لائحة الانضباط المدرسي

جدير بالذكر أنه قد دقت اليوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025 أجراس المدارس في المحافظات التي لا تطبق اجازة السبت لبدء العام الدراسي الجديد 2025 /2026، بينما تبدأ الدراسة رسميا في مدارس باقي محافظات الجمهورية الأحد 21 سبتمبر 2025

ومن المتعارف عليه أن هناك 12 محافظة على مستوى الجمهورية لا تطبق اجازة السبت في مدارسها وهي محافظات  “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” ، بالإضافة إلى عدد قليل من المدارس الخاصة في القاهرة والجيزة

دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة

ومن جانبه .. وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن يتم دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة، بما يضمن إتاحة الفرصة للتركيز مع الطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس.

وفي هذا الإطار ، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن جداول تنظيم عملية دخول الطلبة للمدارس في جميع المراحل التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 مؤكدة ما يلي :

  •  يبدأ العمل يوم السبت في المدارس التي تعمل يوم السبت 
  •  يخصص يوم الأحد 21 سبتمبر 2025 لاستقبال طلاب KG1 و الصف الأول الابتدائي ، والصف الأول الإعدادي ، والصف الأول الثانوي
  •  يخصص يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 لاستقبال طلاب KG2 و الصف الثاني الابتدائي ، والصف الثاني الاعدادي ، والصف الثاني الثانوي بالإضافة لما سبق
  •  يخصص يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 لاستقبال طلاب الصف الثالث الابتدائي ، والصف الثالث الاعدادي ، والصف الثالث الثانوي ، بالإضافة لكل ما سبق
  •  يخصص يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 لاستقبال طلاب الصف الرابع الابتدائي ، والصف الخامس الابتدائي بالإضافة لكل ما سبق
  •  يخصص يوم الخميس 25 سبتمبر 2025 لاستقبال طلاب الصف السادس الابتدائي بالإضافة لكل ما سبق
المدارس العام الدراسي الجديد العام الدراسي الطلاب

