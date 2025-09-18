وكيل تعليم الدقهلية : انتهاء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية المهندس محمد الرشيدى انتهاء استعداد مديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026 .

وقال الرشيدى - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن 3998 مدرسة أكملت جاهزيتها لاستقبال مليون و557 ألف و611 طالبا وطالبة في مختلف مراحل التعليم، موضحا أن 36 مدرسة جديدة دخلت الخدمة هذا العام.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة للمدارس والتي شملت طلاء جدران المباني والحجرات الدراسية وتجديد دورات المياه والمقاعد الدراسية لضمان استعداد المدارس للعمل .. كما تقرر سرعة تسليم الكتب المدرسية للطلاب دون الالتزام بسداد الرسوم المدرسية.

وأكد على عدالة توزيع المعلمين على المدارس مع فتح باب العمل للمدرسين بنظام الحصة لسد العجز في أعداد المعلمين وفق الضوابط المقررة بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، والاهتمام بتنفيذ المجموعات الدراسية في مختلف المواد التعليمية داخل المدارس لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.