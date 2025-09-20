قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

ينطلق العام الدراسي الجديد اليوم السبت في مدارس المحافظات التي لا تطبق اجازة السبت .

ومن المقرر أن يشهد العام الدراسي الجديد تطبيق عددا من القرارات الجديدة التي تطبق لأول مرة هذا العام ، وفيما يلي نرصد أبرزها

بدء تطبيق نظام البكالوريا اختياريا على طلاب أولى ثانوي

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام شهادة البكالوريا المصرية سيطبق لأول مرة من العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 اختياريا

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : نظام شهادة البكالوريا المصرية يمثل نقلة نوعية للعملية التعليمية بالمرحلة الثانوية، نظرا لتعدد المسارات التي يختار من بينها الطالب وفقا لميوله، بالإضافة إلى توفير فرص امتحانية متعددة وليس فرصة الامتحان الواحدة التي تحدد مصير مستقبل الطالب في نظام الثانوية العامة.

تأسيس وحدة متخصصة للجودة والقياس من القيادات المحالة للمعاش

يشهد العام الدراسي الجديد تأسيس وحدة متخصصة للجودة والقياس تضم نحو ٢٨٠٠ قيادة تعليمية من الكفاءات المحالة للمعاش للاستفادة من خبراتهم التراكمية

وبحسب ما أعلنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، تضطلع هذه الوحدة بمراجعة جودة المدارس من خلال زيارات دورية تقوم بها للمدارس لتقييم مستوى الأداء التعليمي ومتابعة تحصيل الطلاب داخل الفصول، بما يضمن تطوير العملية التعليمية وتحقيق الانضباط والجودة.

تدريس 94 منهجا دراسيا مطورا تملك وزارة التعليم حقوق الملكية الفكرية لها

نجحت وزارة التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد في تطوير ٩٤ منهجا دراسيا

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تطوير المناهج تم وفق خطة شاملة تراعي المعايير الدولية الحديثة، وتستهدف بناء شخصية الطالب وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي، إلى جانب الارتقاء بالتحصيل العلمي، مؤكدًا أن جميع حقوق الملكية الفكرية للمناهج مملوكة للدولة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم.



تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في المدارس

يشهد العام الدراسي الجديد تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الاول الثانوي ( العام والبكالوريا ) عبر المنصة اليابانية المتخصصة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير المناهج التعليمية وتزويد الطلاب بمهارات تواكب متطلبات العصر الرقمي

ويأتي هذا التوجه كجزء من التعاون مع الجانب الياباني، بما يضمن تقديم محتوى تعليمي حديث وفعال يعزز قدرات الطلاب على التفكير والإبداع، ويؤهلهم للمنافسة في مجالات التكنولوجيا المستقبلية، حيث أن الطلاب سيؤدون الامتحانات عبر منصة "كويرو" اليابانية، على أن يحصلوا في نهاية الدراسة على شهادة دولية معتمدة تفتح أمامهم آفاقًا واسعة للاستفادة من خبراتهم البرمجية في مجالات متعددة.

بدء تدريس منهج رياضيات جديد للصف الأول الابتدائي بمعايير الجودة اليابانية

بعد غياب 8 سنوات لكتاب متخصص في المادة، يشهد العام الدراسي الجديد تدريس كتاب جديد لمنهج مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي مصمم وفقا لمعايير الجودة اليابانية

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن كتاب منهج مادة الرياضيات الجديد تم تطويره بالتعاون مع الجانب الياباني ، وسيجعل أطفال مصر في الصف الأول الابتدائي الذين يدرسون ما يدرسه أقرانهم في اليابان، مضيفا أن الفكر الياباني يعتمد على الاهتمام بالمهارات الأساسية ومراعاة الفروق الفردية بين الأطفال وتبسيط العلوم وتحقيق متعة التعلم.

إتاحة كتب التقييمات" في المواد الأساسية لأول مرة

يشهد العام الدراسي الجديد إتاحة "كتب التقييمات" في المواد الأساسية لطلاب المدارس ، التي تطرح لأول مرة العام الحالي

وتتضمن كتب التقييمات عددا كبيرا من الأسئلة لتدريب الطلاب على الدروس المختلفة، بما يضمن آلية تقييم الطلاب بشكل منتظم.





صرف حافز جديد للمعلمين

خلال العام الدراسي الجديد ، سيتم صرف حافز جديد يتمثل في حافز تدريس شهري بقيمة 1000جنيه للمعلمين بداية من شهر نوفمبر المقبل حتى انتهاء العام الدراسي

نظام دراسة وتقييم جديد لطلاب مرحلة الثانوية العامة

قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تطبيق نظام دراسة وتقييم جديد لطلاب مرحلة الثانوية العامة بدءا من العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 تفاصيله كالتالي

الصف الأول الثانوي

المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصف الأول الثانوي (العام - بكالوريا) على ما يلي:

- المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق).

- المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية - التربية الرياضية - البرمجة والذكاء الاصطناعي

وفيما يخص الأنشطة التربوية والمهنية، يختار الطالب منها نشاطا واحدا فقط، ولا تضاف درجته للمجموع الكلي وتشمل (التربية الفنية - التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي - الكشافة والمرشدات -المسرح والتمثيل - الصحافة والإذاعة - خدمة المجتمع وتنمية البيئة - النشاط العلمي الإبداعي المطالعة والمكتبات - تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - ريادة الأعمال والمشروعات).

الصف الثاني الثانوي

وتضمن القرار بأن تشتمل المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصف الثاني الثانوي العام على ما يلي:

- بالنسبة للشعبة العلمية وتشمل مواد دراسية أساسية، يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - التاريخ - الكيمياء - الفيزياء )، وبالنسبة للشعبة الأدبية وتشمل مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - علم النفس والاجتماع - الرياضيات).

- بالنسبة للشعبتين العلمية والأدبية وتشمل موادا دراسية أساسية، يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية -التربية الرياضية - التربية الوطنية)، كما تشمل الأنشطة التربوية والمهنية ويختار الطالب منها نشاطاً واحدا فقط ولا تضاف درجته للمجموع الكلي، وفيه نجاح ورسوب، وتشمل: (التربية الفنية - التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي _ الكشافة والمرشدات _ المسرح والتمثيل - الصحافة والإذاعة - خدمة المجتمع وتنمية البيئة - النشاط العلمي الإبداعي - المطالعة والمكتبات - تكنولوجيا الزراعة- ريادة الأعمال والمشروعات).

الصف الثالث الثانوي

ونص القرار على أن تشتمل المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصف الثالث الثانوي العام على ما يلي:

- مواد دراسية أساسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الأحياء - الكيمياء - الفيزياء )، وبالنسبة للمواد الدراسية الأساسية التخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء ) .

- بالنسبة للمواد الدراسية الأساسية التخصصية للشعبة الأدبية يمتحن فيها الطلاب وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - الإحصاء)، ولجميع الشعب العلمية والأدبية مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية -التربية الرياضية - التربية الوطنية).

كما أن جميع الشعب العلمية والأدبية تضم الأنشطة التربوية والمهنية، يختار الطالب منها نشاطا واحدا فقط ولا تضاف درجته للمجموع الكلي، وفيه نجاح ورسوب وتشمل: (التربية الفنية - التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي - الكشافة والمرشدات - المسرح والتمثيل - الصحافة والإذاعة - خدمة المجتمع وتنمية البيئة - النشاط العلمي الإبداعي - المطالعة والمكتبات - تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - ريادة الأعمال والمشروعات).

كما نص القرار على أن تدرس كافة المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصفين الأول: (العام - بكالوريا)، والثاني الثانوي العام على مدار العام الدراسى بفصليه الدراسيين (الأول ، والثانى).

نظام الامتحانات

كما تضمن القرار بأن يعقد امتحانان فيما درسه طلاب الصفين الأول الثانوي (العام - بكالوريا)، والثاني الثانوي العام وذلك على النحو التالي: الامتحان الأول يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الأول، والامتحان الثاني يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتوزع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة (١٠٠%) لكل مادة دراسية أو نشاط كما يلي:

- امتحان الفصل الدراسي الواحد بنسبة ٣٠%

- اختبار شهري (1) بنسبة ١٥%

- اختبار شهري (٢) بنسبة ١٥%

- السلوك والمواظبة ١٠%

- كشكول الحصة والواجب ١٥%

- التقييم الأسبوعي ١٥%