موعد تأخير الساعة 60 دقيقة .. هل يكون قبل الدراسة؟

ارتفعت معدلات البحث عن موعد تغيير الساعة في مصر ، وموعد انتهاء فصل الصيف وبدء العمل بالتوقيت الشتوي قريباً، خاصة بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد خلال الأيام المقبلة .

خلال السطور التالية نستعرض لكم كافة تفاصيل تطبيق التوقيت الشتوي وموعد انتهاء الصيف وهل يتم تغيير الساعة قبل الدراسة؟ ..

موعد انتهاء فصل الصيف2025

بشكل رسمي، فإن موعد انتهاء فصل الصيف رسميًا يوم 21 سبتمبر2025، وبعدها يبدأ فصل الخريف يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 .

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

انتهاء التوقيت الصيفي في مصر

ووفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الصادر من مجلس النواب، الذي ينص القانون على التالي: «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة».

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025

يعود العمل بـ التوقيت الشتوي مرة أخرى يوم الجمعة الأخير من شهر أكتوبر 2025 الموافق 30 أكتوبر 2025 المقبل، عند الساعة 11:59 مساءً، وحينها يتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، على أن يستمر العمل بـ التوقيت الشتوي في مصر على مدار 6 أشهر كاملة.

لماذا يتم تطبيق التوقيت الشتوي يوم الجمعة؟

وتم اختيار يوم الجمعة لتطبيق التعديل سواء ببدء التوقيت الصيفي أو الشتوي، نظرًا لكونه إجازة رسمية في معظم قطاعات الدولة، مما يقلل من فرص حدوث أي اضطرابات أو أخطاء تتعلق بتغيير الوقت، ويمنح المواطنين فرصة كافية للتأقلم مع التغيير دون التأثير على سير العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات.

هل يتم تغيير الساعة قبل الدراسة؟

بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023، فيتم العمل بالتوقيت الشتوي في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، وذلك بعد بدء العام الدراسي بحوالي شهر تقريباً.

وبالتالي لن يتم تغيير الساعة قبل بدء العام الدراسي، الذي من المقرر أن يبدأ خلال الأسبوع المقبل اعتباراً من السبت 20 سبتمبر.

التوقيت الشتوي

أول يوم في التوقيت الشتوي

يبدأ التوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، ويستمر العمل به حتى نهاية شهر أبريل 2026، ليعود بعدها العمل بالتوقيت الصيفي مجددًا.

الهدف من تطبيق النظام هو توفير استهلاك الكهرباء في فترات الذروة، وتحقيق التوازن بين ساعات العمل والراحة.

موعد بداية فصل الخريف فلكياً

بحسب الحسابات الفلكية، بدأ فصل الصيف يوم 21 يونيو 2025، ويستمر لمدة 92 يومًا و39 ساعة و37 دقيقة، ومن المقرر أن يبدأ فصل الخريف يوم الإثنين 22 سبتمبر 2025، ويستمر بدوره قرابة 90 يومًا.

موعد بداية الشتاء فلكياً

أما الشتاء الفلكي، فيبدأ يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، ويُتوقع أن يصاحبه انخفاض ملموس في درجات الحرارة خاصة ليلاً، مقارنة بصيف 2025 الذي اتسم بشدة حرارته، لاسيما في شهري يوليو وأغسطس.