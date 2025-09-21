قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر: الفاشر على شفا كارثة والمدنيون يدفعون الثمن

نزوح مستمر جراء تواصل القتال في الفاشر
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني والأمني في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، في ظل تصاعد حدة المواجهات المسلحة التي تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، في بيان صحفي، إن جوتيريش طالب بوقف فوري للأعمال العدائية في المدينة وباحترام القانون الدولي الإنساني، مؤكداً ضرورة حماية المدنيين الذين "يدفعون الثمن الأكبر لهذا الصراع المدمر". وأضاف أن استمرار القتال يفاقم معاناة السكان، ويعيق وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

كما شدد الأمين العام على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى الفاشر، محذراً من أن استمرار عرقلة الإمدادات سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.

من جهته، قال وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية، مارتن جريفيثس، إن الفاشر "على شفا الكارثة"، مشيراً إلى أن المدنيين محاصرون داخل المدينة ويعانون من المجاعة جراء نقص الغذاء والمياه والدواء. وأضاف أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك السريع لوقف تدهور الأوضاع، ودعم الجهود الإنسانية في المنطقة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتواصل فيه الاشتباكات العنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، ما يفاقم من تردي الأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور، الذي يشهد واحدة من أعقد الأزمات منذ اندلاع الصراع في السودان في أبريل 2023.

ويرى مراقبون أن الفاشر قد تتحول إلى بؤرة لانهيار شامل إذا لم يتم التوصل إلى هدنة عاجلة، في ظل غياب أي مؤشرات على قرب انتهاء المواجهات المسلحة أو استجابة الأطراف المتصارعة لدعوات التهدئة الدولية.

الفاشر دارفور السودان

