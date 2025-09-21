قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي
إصابة 8 جنود إسرائيليين في انقلاب مركبة عسكرية عند مشارف غزة
تحرك الفوج الثاني من قافلة المساعدات الإنسانية الـ41 من مصر إلى غزة
خطوات وإجراءات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء
بعد قليل .. نظر دعوى إبراهيم سعيد لضم حضانة بناته
أول رد فعل للرئيس الإيراني على تجديد عقوبات مجلس الأمن الدولي
استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025
مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وفستان بـ10 آلاف جنيه على إنستجرام |شاهد
جرس الحصة ضرب .. معلومات مهمة عن الدراسة في المعاهد الأزهرية بالعام الجديد
وزير التعليم يتفقد مدارس القليوبية لمتابعة انتظام الدراسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد
بدء محاكمة 8 متهمين بخلية داعش الدرب الأحمر .. بعد قليل
الأمم المتحدة تحذر: الفاشر على شفا كارثة والمدنيون يدفعون الثمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يتفقد مدارس القليوبية لمتابعة انتظام الدراسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

يجري الآن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جولة تفقدية لمتابعة بدء العام الدراسي الجديد في عدد من المدارس بمحافظة القليوبية 

ويبدأ رسميا العام الدراسي الجديد اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025 في مدارس المحافظات التي تطبق اجازة السبت وعلى رأسها القاهرة والجيزة .

وكان قد انطلق العام الدراسي الجديد أمس السبت في مدارس 12 محافظة فقط لا تطبق اجازة السبت .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، ان جميع المدارس الحكومية والرسمية والخاصة استعدت لإستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد ، مشددة على أن جميع المدارس لديها تعليمات بتهيئة بيئة آمنة وداعمة ومحفزة يشعر فيها الطلاب بالأمان والحب والانتماء إلى المدرسة 

وأكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه تم الانتهاء من أعمال صيانات المدارس وتجهيز الفصول الدراسية، ودهان الأبواب واللوحات الإرشادية، 

كما قالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن الإدارات التعليمية قادمت بتوزيع كافة الكتب الدراسية على المدارس لتسليمها للطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد ، مع عدم ربطها بالمصروفات .

دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة

وكان قد وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن يتم دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة، بما يضمن إتاحة الفرصة للتركيز مع الطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس.

وأكدت مديريات التربية والتعليم أن جميع المدارس ملتزمة بتنفيذ التعليمات الخاصة بـ تخصيص الحصة الأولى للحديث عن الانتماء وحب الوطن.

وينتظم اليوم العام الدراسي الجديد في جميع محافظات الجمهورية وعلى رأسها القاهرة والجيزة ، وذلك بعد أن بدأ أمس بداية محدودة في 12 محافظة فقط لا تطبق اجازة السبت 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، ان جميع المدارس الحكومية والرسمية والخاصة استعدت لإستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد ، مشددة على أن جميع المدارس لديها تعليمات بتهيئة بيئة آمنة وداعمة ومحفزة يشعر فيها الطلاب بالأمان والحب والانتماء إلى المدرسة 

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم العام الدراسي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مظاهرات في إسرائيل

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

مظاهرات الاحتلال للافراج عن الأسرى

مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست

أسعار الطماطم

زيادة مؤقتة.. 3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

روبرتو مانشيني

إفريقيا مش في دماغهم.. 9 مدربين عالميين رفضوا الأهلي..أسماء مثيرة

ترشيحاتنا

الصلاة

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم سماع الأغاني بدون موسيقى ولبس السلاسل الفضة للرجال.. وهذه أدلة فرضية الصلاة

الاعتراف بدولة فلسطين

أستاذ قانون دولي : الاعترافات بفلسطين تقوض النفوذ الإسرائيلي عالميا

استعدادات العام الدراسى الجديد

المدارس جاهزة.. تفاصيل انطلاق العام الدراسي الجديد بالمحافظات غدا

بالصور

مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وفستان بـ10 آلاف جنيه على إنستجرام |شاهد

مى عمر
مى عمر
مى عمر

فستان بسيط.. درة تخطف الأنظار بظهورها

درة
درة
درة

إطلالة محتشمة.. حنان مطاوع تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

تصميم جذاب.. هنا الزاهد تخطف الانظار بإطلالتها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

ايناس الدغيدي

إيناس الدغيدي تكشف سر نضارتها: هذه الحقن هي السبب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حسام حبيب يكشف الحقيقة: علاقته بشيرين وتفاصيل قضية المخدرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد