بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

احتفل محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الزمالك السابق، بإنجازه الأول رفقة نادي G، أحد أندية مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني.

وكتب شيكابالا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله على صعود فريق G إلى دور الـ64 في كأس مصر، فخور بكم."

ويُذكر أن شيكابالا تولّى رئاسة نادي G بعد انتهاء مشواره الكروي مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الماضي، ليبدأ عهدًا جديدًا مع الساحرة المستديرة.

وفي سياق آخر، انتقد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، التصريحات التي أدلى بها محمود عبدالرازق شيكابالا مؤخرًا بشأن وجود اثنين من اللاعبين كانوا يدخنون "الشيشة" قبل نهائي صن داونز.

وقال يونس في تصريحاته مع كريم رمزي عبر برنامج "لعبة والتانية" على راديو ميجا إف إم: "من العيب أن يقول شيكابالا مثل هذا الكلام، هذه أسرار غرفة الملابس ولا يجوز أن تُقال مثل هذه الأمور في الإعلام."