عمرو الدرديري عن شيكابالا: الملاعب من غيره ملهاش طعم

عبر الناقد الرياضي عمرو الدرديري عن افتقاده لموهبة محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك السابق.

وكتب الدرديري عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "الملاعب من غير شيكابالا ملهاش طعم والله".

وفي سياق آخر انتقد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، التصريحات التي أدلى بها محمود عبد الرازق شيكابالا مؤخرا بشأن وجود إثنين من اللاعبين كانوا يدخنون “الشيشة” قبل نهائي صن داونز.

وقال يونس في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: من العيب أن يقول شيكابالا مثل هذا الكلام، دي أسرار أوضة لبس ولا يجوز أن يقال كلام مثل هذا في الإعلام.

وأضاف: هذا الكلام لا يحاسب عليه شيكابالا أنما يحاسب عليه مجلس إدارة نادي الزمالك، ومش من حقه يتحدث في مثل هذه الأشياء، والبيوت ليها حرمانيتها ودي أسرار.