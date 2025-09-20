قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري
مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست
وزير البترول يتفقد موقع إنتاج الغاز لشركة شمال سيناء بالبحر المتوسط
استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مربع سكني جنوب مدينة غزة
ترامب يطالب فنزويلا بتسلم جميع سجنائها المتواجدين في الولايات المتحدة
وزيرة التضامن: تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات محطة فارقة في مسيرتهن
تطبيق برامج الصيانة بأكواد عالمية في تشغيل الكهرباء شرق القناة
وزير خارجية السعودية: القضية الفلسطينية على رأس أولويات المملكة في المحافل الدولية
الرئيس السيسي ونظيره السنغافوري يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمختلف المجالات الحيوية
اليابان تقرر تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر "حل الدولتين" بنيويورك
رئيس الوزراء السوداني يتعهد بفك حصار الفاشر ويدعو الأسرة الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إفريقيا مش في دماغهم.. 9 مدربين عالميين رفضوا الأهلي..أسماء مثيرة

روبرتو مانشيني
روبرتو مانشيني
يسري غازي

دخل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في مفاوضات مع العديد من المدربين الأجانب أصحاب السيرة الذاتية القوية يأتي أبرزهم السويسري أورس فيشر والإيطالي روبرتو مانشيني.

ويبحث مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن مدرب أجنبي صاحب سيرة ذاتية قوية من أجل خلافة الإسباني خوسيه ريبيرو في قيادة الفريق الأحمر بعدما لجأ المارد الأحمر للإستعانة بخدمات عماد النحاس بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

ويواجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أزمة حقيقية فى التفاوض مع العديد من المدربين العالميين وذلك لقيادة المارد الأحمر في قادم الأيام.

النادي الأهلي تواصل مع 11 مدربا عالميا من أجل تولي مهمة قيادة الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة إلا أنه واجه رفضا من 9 مدربين لأسباب مختلفة فيما يظل الأمل معقودا على إذابة الجليد فى مفاوضات القلعة الحمراء مع السويسري فيشر خلال الساعات المقبلة.

فيشر يفرض شروطه

وفقاً لتقارير الإعلامية، فإن فيشر قد ابتعد عن خيارات الأهلي بعدما كانت هناك مفاوضات متقدمة نوعاً ما بين الطرفين ولكن وكيل المدرب أكد انتظاره العروض الأوروبية وخاصةً بعد ترشيحه لتدريب بوروسيا مونشنغلادباخ.

وما عزز من تعثر مفاوضات النادي الأهلي مع السويسري فيشر طلب الأخير راتبا شهريا 300 ألف دولار هو و 3 مساعدين كما طلب عقد لمدة موسم واحد فضلا عن عقبة تمسك أورس فيشر بالحصول على كامل عقده في حال إقالته قبل نهاية مدته .

ويعقد النادي الأهلي الأمل على التوصل لإتفاق مع السويسري فيشر من أجل انتزاع الموافقة من جانبه على تدريب القلعة الحمراء وتخفيض مطالبه وشروطه.

روي فيتوريا 

رفض البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لـ منتخب مصر الوطني تولي مهام القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بداعي تركيزه في تدريب المنتخبات الوطنية مؤكدا أن مرحلة تدريب الأندية قد طرحها خلف ظهره. 

رينيه فايلر 

رفض السويسري رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي السابق العودة مجددا إلي القاهرة لتدريب القلعة الحمراء.

وأكد وكيل أعمال فايلر فى تصريحات صحيفة أن فايلر لن يعود مجددا إلي القاهرة وأنه زهق من سؤال مفاوضات الأهلي لعودة المدرب السويسري. 

راحة إجبارية

رفض البرتغالي ريناتو بايفا المدير الفني لفريق بوتافوجو البرازيلي خوض تجربة قيادة النادي الأهلي فنيا بداعي الحصول على الراحة عقب إقالته من الفريق البرازيلي. 

مش فاضي

فاجئ البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني السابق لفريق اي سي ميلانو الإيطالي مسؤلي النادي الأهلي برفض التدريب للمارد الأحمر.

وتذرع البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب اي سي ميلان السابق بحجة عدم تفرغه لتدريب أي نادي في إفريقيا وقال: مش فاضي في إفريقيا.

رفض إيطالي

رفض الإيطالي مانشيني المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا والسعودية تدريب النادي الأهلي واستفسر عن الفريق وطلب التعرف علي اللاعبين ومعدل الأعمار.

وتواصل النادي الأهلي مع الإيطالي مانشيني في الأيام الماضية ولكن المفاوضات فشلت بعد استفسار المدرب حول أعمال اللاعبين ومدى تحمله مسؤولية الموسم الحالي

مدرب منتخب مصر

رفض البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لـ منتخب مصر الوطني تدريب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

وتحجج كيروش برفضه تدريب الأندية في إفريقيا وغيرها من أندية العالم وتفرغه فقط لتدريب المنتخبات.

إفريقيا مرفوضة

رفض البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لـ منتخب الإمارات تدريب النادي الأهلي وقال: مش عايز أدرب أي نادي في إفريقيا. 

كما رفض الإيطالي دومينيكو تديسيكو تدريب النادي الأهلي وأي فريق فى إفريقيا وبعدها وتولى تدريب فريق فنار بخشة التركي.

من بداية الموسم

فيرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال اشترط على مجلس إدارة النادي الأهلي تدريب الشياطين الحمر من بداية الموسم رافضا تولي المهمة بعد مرور عدة جولات في البطولة المحلية. 

الأهلي فايلر رامون دياز عماد النحاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

الصلاة

كيف يقضى من ترك الصلاة طيلة عمره ؟ ..دار الإفتاء تحدد الطريقة الصحيحة

مي كمال الدين - أحمد مكي

حسبي الله ونعم الوكيل.. منشور مفاجئ لـ مي كمال بعد انفصالها عن أحمد مكي

ترشيحاتنا

القلب

لن تتوقعها.. أوراق نبات تحمى القلب وتعالج الكوليسترول

طريقة عمل البان كيك الهش

حضريها في اللانش بوكس.. طريقة عمل البان كيك الهش

القهوة

لن تتوقع … لهذه الأسباب جمال شعبان ينصح بتناول القهوة

بالصور

غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس

تعليم الشرقية تنهي استعدادات استقبال 2 مليون طالب بالعام الدراسي الجديد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

جمال شعبان ناعيًا طبيب الأطفال محمد إسماعيل.. ما أشهر أسباب الإصابة بالسكتة القلبية؟

وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية

نجلاء بدر تتصدر التريند بعد تألقها فى حفل توزيع جوائز دير جيست 2025

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

فيديو

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد