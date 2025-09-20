زيادة مؤقتة.. 3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق



تشهد أسعار الطماطم ارتفاعًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، حيث قفز سعر الكيلو حوالي 15 جنيهات ليصل إلى 20 جنيهًا، بعدما كان سعرها 5 جنيهات فقط.

ارتفاع أسعار الطماطم

وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، إن أسعار الطماطم شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية بنحو 50%، حيث ارتفع سعر الكيلو من 10 جنيهات ليصل إلى 20 جنيهًا خلال فترة قصيرة.

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

وأوضح أبوصدام خلال تصريحات له ، أن أسباب ارتفاع الأسعار ترجع إلى ثلاثة عوامل رئيسية:

1. انهيار أسعار العروة السابقة، ما دفع المزارعين إلى إهمال المحصول والتخلص منه بسرعة عبر التقليع والبيع لزراعة محاصيل أخرى.

2. ارتفاع درجات الحرارة في الأشهر الماضية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إنتاجية العروة المتأثرة وتأخر نضجها.

3. تأخر ذروة إنتاج العروة الشتوية الأساسية، والتي ستبدأ في شهر ديسمبر، مما جعل المعروض الحالي أقل من حجم الطلب.

موعد انخفاض أسعار الطماطم



وأكد نقيب الفلاحين أن هذه الزيادة مؤقتة، ومعروفة لدى المزارعين بمرحلة “فاصل العروات”، مشيرًا إلى أن الأسعار ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا مع ظهور بشائر العروة الشتوية خلال نوفمبر المقبل، متوقعًا ألا يتجاوز سعر الكيلو في ذروة ارتفاعه 30 جنيهًا، مع وجود فروق بين المناطق تبعًا لجودة المحصول وطرق عرضه وتكلفة نقله.

وأشار عبدالرحمن إلى أن مصر تزرع نحو 500 ألف فدان طماطم سنويًا، بإنتاج يتجاوز 6.5 مليون طن، بينما لا تتخطى الصادرات 100 ألف طن من الطماطم الطازجة والمجففة والمعلبة، وتحتل مصر المركز الخامس عالميًا في إنتاج الطماطم، والأول إفريقيًا وعربيًا.

وأضاف أن الطماطم تُزرع في مصر على مدار العام من خلال 6 عروات متداخلة بأصناف وطرق زراعة متنوعة، مما يضمن توافرها طازجة طوال السنة، إلى جانب وفرة معجون الطماطم المعلب. ويرجع إقبال المزارعين على زراعة الطماطم إلى كونها من الخضروات التي تجود في الأراضي الصحراوية المستصلحة حديثًا، وتتحمل ملوحة التربة، فضلًا عن توافر الشتلات بأنواع مختلفة طوال العام.

