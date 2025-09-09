أسعار الطماطم ترتفع بسبب فاصل الزراعات.. نقيب الفلاحين يوضح

انتشرت أخبارا كثيرة خلال الساعات الأخيرة بسبب أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة، وقد أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن الأسعار في الصاعد، ولكن أعلى سعر ستصل له الطماطم سيكون 20 جنيه.

وأكد نقيب الفلاحين أن الحكومة تعمل على تخفيض الأسعار خلال الفترة الأخيرة، ولكن الأيام الماضية شهدت ارتفاعات قليلة في أسعار الطماطم، والفترة المقبلة ستشهد أسعار الطماطم استقرارا.

الطماطم

وأضاف نقيب الفلاحين، أنه لا توجد مشكلة بخصوص محصول الطماطم في مصر، منوها بأننا نقوم بزراعة 500 ألف فدان في العام، ومصر تحتل المركز السادس عالميا في انتاج الطماطم، ونقوم بتصدير 3% من الانتاج.

الاختلاف في الأسعار بسبب فاصل الزرعات

ولفت إلى أن الاختلاف في الأسعار يكون بسبب فاصل الزرعات، لكن بشكل عام لن يكون هناك ارتفاعات كبيرة في أسعار الطماطم.

الطماطم

وكشف أن سعر الطماطم الآن وصل إلى 10 و15 جنيها، وهذا السعر يعتبر طبيعيا، وأقصى سعر ستصل له الطماطم سيكون 20 جنيها.

وفي وقت سابق أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن السعر العادل لكيلو اللحم الجاموسي القائم يتراوح بين 140 إلى 145 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه يتحدى أي جزار يشتري بأكثر من هذا السعر في أي محافظة على مستوى الجمهورية، وأن كيلو اللحم البقري القائم يتراوح بين 160 إلى 170 جنيهًا، وأن بعد الذبح والعظام، يصبح سعر كيلو اللحم بين 260 إلى 300 جنيهًا، وهو ما يتيح للجزارين هامش ربح كبير في حال البيع بـ 350 جنيهًا فقط.

نقيب الفلاحين كشف عن تراجع كبير بأسعار اللحمة الحية، موضحًا أن سعر اللحوم الحية البقري انخفض من 210 جنيه إلى 160 جنيهًا فقط خلال الشهرين الماضيين، أي بمقدار 50 جنيهًا كاملة.

ورغم ذلك، أشار إلى أن هذا الانخفاض لم ينعكس على أسعار البيع للمستهلك، مؤكدًا أن "الأسواق مازالت تبيع بنفس الأسعار القديمة، دون أي مبرر."

وانتقد أبوصدام المبالغة الشديدة في أسعار اللحوم البلدي، قائلًا:"سعر كيلو اللحمة البلدي لا يجب أن يتجاوز 350 جنيهًا، لكن بعض المحلات تبيعه بـ 700 و800 جنيه!.. هذا استغلال فجّ ويجب أن يواجهه المواطن بعدم الشراء."

ودعا المواطنين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، إلى اللجوء لمنافذ وزارة الزراعة التي توفر اللحوم بأسعار مناسبة، مشددًا على أن الأسعار العادلة متاحة لمن يبحث عنها، لكن “الصمت على المغالاة يعني استمرار الاستغلال.”