قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
تراجع نسبى للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025
وزير التعليم: تسليم الكتب المدرسية للطلاب من أول يوم في العام الدراسي الجديد
تونس: لم نستهدف أسطول الصمود بطائرة مسيّرة .. تفاصيل
وزير التعليم : سد عجز المعلمين بمدرسي الحصة والمحالين للمعاش
وزير التعليم : مجموعات التقوية مستمرة في المدارس خلال العام الدراسي الجديد
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد
«غزة في القلب».. مصر تُسيّر قافلة بـ2800 طن مساعدات رغم نيران الاحتلال
وزير التعليم: نسب حضور الطلاب في المدارس يجب ألا تقل عن 80%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الطماطم ترتفع بسبب فاصل الزراعات.. نقيب الفلاحين يوضح

الطماطم
الطماطم
البهى عمرو

انتشرت أخبارا كثيرة خلال الساعات الأخيرة بسبب أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة، وقد أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن الأسعار في الصاعد، ولكن أعلى سعر ستصل له الطماطم سيكون 20 جنيه.

وأكد نقيب الفلاحين أن الحكومة تعمل على تخفيض الأسعار خلال الفترة الأخيرة، ولكن الأيام الماضية شهدت ارتفاعات قليلة في أسعار الطماطم، والفترة المقبلة ستشهد أسعار الطماطم استقرارا.

الطماطم 

وأضاف نقيب الفلاحين، أنه لا توجد مشكلة بخصوص محصول الطماطم في مصر، منوها بأننا نقوم بزراعة 500 ألف فدان في العام، ومصر تحتل المركز السادس عالميا في انتاج الطماطم، ونقوم بتصدير 3% من الانتاج.

الاختلاف في الأسعار بسبب فاصل الزرعات

ولفت إلى أن الاختلاف في الأسعار يكون بسبب فاصل الزرعات، لكن بشكل عام لن يكون هناك ارتفاعات كبيرة في أسعار الطماطم.

الطماطم 

وكشف أن سعر الطماطم الآن وصل إلى 10 و15 جنيها، وهذا السعر يعتبر طبيعيا، وأقصى سعر ستصل له الطماطم سيكون 20 جنيها.

وفي وقت سابق أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن السعر العادل لكيلو اللحم الجاموسي القائم يتراوح بين 140 إلى 145 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه يتحدى أي جزار يشتري بأكثر من هذا السعر في أي محافظة على مستوى الجمهورية، وأن كيلو اللحم البقري القائم يتراوح بين 160 إلى 170 جنيهًا، وأن بعد الذبح والعظام، يصبح سعر كيلو اللحم بين 260 إلى 300 جنيهًا، وهو ما يتيح للجزارين هامش ربح كبير في حال البيع بـ 350 جنيهًا فقط.

نقيب الفلاحين كشف عن تراجع كبير بأسعار اللحمة الحية، موضحًا أن سعر اللحوم الحية البقري انخفض من 210 جنيه إلى 160 جنيهًا فقط خلال الشهرين الماضيين، أي بمقدار 50 جنيهًا كاملة.

ورغم ذلك، أشار إلى أن هذا الانخفاض لم ينعكس على أسعار البيع للمستهلك، مؤكدًا أن "الأسواق مازالت تبيع بنفس الأسعار القديمة، دون أي مبرر."

وانتقد أبوصدام المبالغة الشديدة في أسعار اللحوم البلدي، قائلًا:"سعر كيلو اللحمة البلدي لا يجب أن يتجاوز 350 جنيهًا، لكن بعض المحلات تبيعه بـ 700 و800 جنيه!.. هذا استغلال فجّ ويجب أن يواجهه المواطن بعدم الشراء."

ودعا المواطنين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح،  إلى اللجوء لمنافذ وزارة الزراعة التي توفر اللحوم بأسعار مناسبة، مشددًا على أن الأسعار العادلة متاحة لمن يبحث عنها، لكن “الصمت على المغالاة يعني استمرار الاستغلال.”

أسعار الطماطم الطماطم نقيب الفلاحين الأسعار الزرعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

ترشيحاتنا

مرسوم كانوب

الكشف عن نسخة جديدة وكاملة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية

نقابة المحامين

نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن واقعة مقـ.ـتل محامي حلوان

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة الشكاوى والطلبات والخدمات بالوزارة

بالصور

فترة المراهقة بلا صراعات.. كيف تصاحبين ابنتك في المراهقة؟ 10 أسرار

10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة
10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة
10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة

توب كب.. كاورلين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمنيا القمح بتكلفة 18 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد