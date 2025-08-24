أسباب انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. الكيلو بكام؟

انخفضت أسعار الطماطم بالأسواق نتيجة زيادة المعروض بالأسواق ، وعلى الرغم من ارتياح المستهلك لذلك الأمر ، إلا أنه قد يسبب خسائر للمزارعين بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة ، ويتراوح سعر كيلو الطماطم حاليا بالأسواق من 5 لـ 8 جنيهات على حسب الحالة والمنطقة .

تكلفة انتاج الفدان

ومن جانبه ، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين إن سعر قفص الطماطم وزن 25 كيلو يباع حاليا في الغيط ب50 جنيه بما يعادل 2 جنيه لكل كيلو طماطم وان انتاج فدان الطماطم لهذه العروة 800 قفص تقريبا بما يعادل 40000 الف جنيه في حين أن تكلفة زراعة وجني فدان طماطم تصل إلي 140 الف جنيه تقريبا.

وأشار “ابوصدام” إلى أن انهيار أسعار الطماطم مع ارتفاع تكلفة زراعتها ومع تراكم خسائر الفلاحين في ظل نظام زراعي عشوائي سوف يؤدي إلي ازمات كبيره في العروات القادمة اقلها عدم استقرار الاسعار وأخطرها عزوف المزارعين عن زراعة الطماطم.

أسباب انخفاض أسعار الطماطم

وأكد عبدالرحمن أن اسباب انخفاض أسعار الطماطم حاليا هو زيادة مساحات زراعة الطماطم في هذه العروة علي غير المتوقع بالإضافة إلي موجة ارتفاع درجات الحرارة التي زادت معدلات نضج الثمار مما زاد المعروض في الأسواق في ظل ارتفاع تكلفة التخزين وعدم إمكانية استيعاب مصانع الصلصه لفائض الانتاج مع قلة الكميات المصدرة للخارج .



وناشد أبوصدام الحكومة بسرعة التدخل لانقاذ مزارعي الطماطم من هول الخسارة حيث تصل خسارة 10 فدادين من الطماطم لمليون جنيه .

كما أوضح حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات له، الأسباب الحقيقية وراء هذه الظواهر، والجهود المبذولة لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة للمواطن.

وأشار حاتم نجيب، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا كبيرًا في أسعار الخضروات والفاكهة، ويعود ذلك إلى سببين رئيسيين، الأول، هو زيادة حجم المعروض في السوق؛ بسبب المواسم الزراعية المتلاحقة، والثاني يتمثل في تنفيذ مشروعات زراعية كبرى من جانب الدولة، أدت إلى ارتفاع الإنتاج وزيادة الإمدادات.

وفرة واضحة من الخضروات

وأكد أن هذا التوسع في الإنتاج الزراعي أسهم بشكل مباشر في تحقيق وفرة واضحة، انعكست بشكل إيجابي على الأسعار، وقللت من الضغط على المستهلك.

أكد نائب رئيس الشعبة أن التجار شاركوا بشكل فعال في المبادرات الحكومية من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة، التي توفر الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص أتى بثماره.



وشدد على أن التنسيق بين الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والتجار والمصنعين أدى إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق توازن في السوق، لافتًا إلى أن المواطن بدأ يشعر فعليًا بانخفاض الأسعار على أرض الواقع.

لماذا تتفاوت أسعار الطماطم؟

عند سؤاله عن سر تفاوت أسعار الطماطم بين الأحياء المختلفة، قال نجيب إن السبب يعود إلى عدة عوامل متداخلة:

الموقع الجغرافي وسلوك الشراء، حيث يختلف السعر بين الحي الراقي، الشعبي، والعشوائي.

جودة المنتج، فهناك أنواع مختلفة من الطماطم، وكل نوع له سعر خاص حسب الجودة والحجم والمصدر.

حلقات التداول، وهي واحدة من أبرز أسباب ارتفاع السعر، فكلما زادت الوسائط بين المزارع والمستهلك، ارتفع السعر نتيجة زيادة تكاليف النقل والتوزيع والربح الوسيط.