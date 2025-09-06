طريقة عمل كرات اللحم المفرومة بالبيض في الطاجن المغربي ، وصفة تقليدية لذيذة وسهلة التحضير، بنكهة مغربية أصيلة للشيف فيفي عثمان.

طريقة عمل طاجين الكفتة بالبيض والطماطم

المكونات لعمل طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية

500 غرام لحم مفروم يفضل خروف أو خليط خروف وبقر

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر بابريكا

ملح حسب الذوق

رشة قرفة اختياري

للصلصة

2 حبة طماطم كبيرة مفرومة أو مبشورة

1 بصلة صغيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر بابريكا

1/2 ملعقة صغيرة كركم

ملح + فلفل أسود حسب الذوق

1 ملعقة صغيرة كمون

حفنة بقدونس أو كزبرة مفرومة

لإضافة البيض:

3 إلى 4 بيضات حسب الحجم وعدد الأشخاص

طريقة تحضير طاجين الكفتة بالبيض والطماطم

1. تحضير الكفتة كرات اللحم

في وعاء، اخلط اللحم المفروم مع التوابل، الثوم، والبقدونس جيدًا.

شكّل الكفتة إلى كرات صغيرة الحجم بحجم الجوز تقريبًا.

اتركها جانبًا.

2. تحضير الصلصة في الطاجن

في الطاجن المغربي أو قدر على نار هادئة، ضع زيت الزيتون وسخّنه قليلًا.

أضف البصل والثوم، وقلّب حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي.

أضف الطماطم المبشورة، التوابل بابريكا، كركم، كمون، ملح، فلفل، وقلّب جيدًا.

اترك الخليط يطهى على نار متوسطة حتى تتمازج النكهات ويتركز الطماطم حوالي 10 دقائق.

3. إضافة الكرات

ضع كرات اللحم في الصلصة بلطف.

غطِّ الطاجن واتركه على نار هادئة لمدة 20–25 دقيقة حتى تنضج الكفتة.

4. إضافة البيض:

عندما تنضج الكفتة تقريبًا، اكسر البيض فوقها مباشرة في الطاجن.

غطّ الطاجن مرة أخرى واتركه لبضع دقائق حتى ينضج البيض حسب الرغبة عيون أو نصف ناضج.

التقديم

رشّ فوق الطبق القليل من البقدونس أو الكزبرة المفرومة.

قدّمه ساخنًا مع الخبز المغربي أو خبز بلدي.

نصائح