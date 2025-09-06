طريقة عمل كرات اللحم المفرومة بالبيض في الطاجن المغربي ، وصفة تقليدية لذيذة وسهلة التحضير، بنكهة مغربية أصيلة للشيف فيفي عثمان.
طريقة عمل طاجين الكفتة بالبيض والطماطم
المكونات لعمل طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية
- 500 غرام لحم مفروم يفضل خروف أو خليط خروف وبقر
- 2 فص ثوم مهروس
- 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
- 1 ملعقة صغيرة كمون
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر بابريكا
- ملح حسب الذوق
- رشة قرفة اختياري
للصلصة
2 حبة طماطم كبيرة مفرومة أو مبشورة
1 بصلة صغيرة مفرومة ناعم
2 فص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر بابريكا
1/2 ملعقة صغيرة كركم
ملح + فلفل أسود حسب الذوق
1 ملعقة صغيرة كمون
حفنة بقدونس أو كزبرة مفرومة
لإضافة البيض:
3 إلى 4 بيضات حسب الحجم وعدد الأشخاص
طريقة تحضير طاجين الكفتة بالبيض والطماطم
1. تحضير الكفتة كرات اللحم
- في وعاء، اخلط اللحم المفروم مع التوابل، الثوم، والبقدونس جيدًا.
- شكّل الكفتة إلى كرات صغيرة الحجم بحجم الجوز تقريبًا.
- اتركها جانبًا.
2. تحضير الصلصة في الطاجن
- في الطاجن المغربي أو قدر على نار هادئة، ضع زيت الزيتون وسخّنه قليلًا.
- أضف البصل والثوم، وقلّب حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي.
- أضف الطماطم المبشورة، التوابل بابريكا، كركم، كمون، ملح، فلفل، وقلّب جيدًا.
- اترك الخليط يطهى على نار متوسطة حتى تتمازج النكهات ويتركز الطماطم حوالي 10 دقائق.
3. إضافة الكرات
- ضع كرات اللحم في الصلصة بلطف.
- غطِّ الطاجن واتركه على نار هادئة لمدة 20–25 دقيقة حتى تنضج الكفتة.
4. إضافة البيض:
- عندما تنضج الكفتة تقريبًا، اكسر البيض فوقها مباشرة في الطاجن.
- غطّ الطاجن مرة أخرى واتركه لبضع دقائق حتى ينضج البيض حسب الرغبة عيون أو نصف ناضج.
التقديم
- رشّ فوق الطبق القليل من البقدونس أو الكزبرة المفرومة.
- قدّمه ساخنًا مع الخبز المغربي أو خبز بلدي.
نصائح
- يمكنك استخدام طماطم معجون مع ماء إذا لم تتوفر الطماطم الطازجة.
- الطاجن التقليدي يعطي نكهة مميزة، لكن يمكن تعويضه بقدر ثقيل الغطاء على نار هادئة جدًا.