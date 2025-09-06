قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية

طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية
طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل كرات اللحم المفرومة بالبيض في الطاجن المغربي ،  وصفة تقليدية لذيذة وسهلة التحضير، بنكهة مغربية أصيلة للشيف فيفي عثمان.

طريقة عمل طاجين الكفتة بالبيض والطماطم  

طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية 

المكونات لعمل طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية 

  • 500 غرام لحم مفروم يفضل خروف أو خليط خروف وبقر
  • 2 فص ثوم مهروس
  • 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
  • 1 ملعقة صغيرة كمون
  • 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر بابريكا
  • ملح حسب الذوق
  • رشة قرفة اختياري

للصلصة

طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية 

2 حبة طماطم كبيرة مفرومة أو مبشورة

1 بصلة صغيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر بابريكا

1/2 ملعقة صغيرة كركم

ملح + فلفل أسود حسب الذوق

1 ملعقة صغيرة كمون

حفنة بقدونس أو كزبرة مفرومة

لإضافة البيض:

3 إلى 4 بيضات حسب الحجم وعدد الأشخاص

طريقة تحضير طاجين الكفتة بالبيض والطماطم 

1. تحضير الكفتة كرات اللحم

  • في وعاء، اخلط اللحم المفروم مع التوابل، الثوم، والبقدونس جيدًا.
  • شكّل الكفتة إلى كرات صغيرة الحجم بحجم الجوز تقريبًا.
  • اتركها جانبًا.

2. تحضير الصلصة في الطاجن

  • في الطاجن المغربي أو قدر على نار هادئة، ضع زيت الزيتون وسخّنه قليلًا.
  • أضف البصل والثوم، وقلّب حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي.
  • أضف الطماطم المبشورة، التوابل بابريكا، كركم، كمون، ملح، فلفل، وقلّب جيدًا.
  • اترك الخليط يطهى على نار متوسطة حتى تتمازج النكهات ويتركز الطماطم حوالي 10 دقائق.

3. إضافة الكرات

  • ضع كرات اللحم في الصلصة بلطف.
  • غطِّ الطاجن واتركه على نار هادئة لمدة 20–25 دقيقة حتى تنضج الكفتة.

4. إضافة البيض:

  • عندما تنضج الكفتة تقريبًا، اكسر البيض فوقها مباشرة في الطاجن.
  • غطّ الطاجن مرة أخرى واتركه لبضع دقائق حتى ينضج البيض حسب الرغبة عيون أو نصف ناضج.

التقديم

  • رشّ فوق الطبق القليل من البقدونس أو الكزبرة المفرومة.
  • قدّمه ساخنًا مع الخبز المغربي أو خبز بلدي.

نصائح

  • يمكنك استخدام طماطم معجون مع ماء إذا لم تتوفر الطماطم الطازجة.
  • الطاجن التقليدي يعطي نكهة مميزة، لكن يمكن تعويضه بقدر ثقيل الغطاء على نار هادئة جدًا.
كرات اللحم كرات اللحم المفرومة طريقة عمل كرات اللحم المفرومة بالبيض طاجين الكفتة طاجين الكفتة بالبيض طاجين الكفتة بالبيض والطماطم

