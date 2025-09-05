قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل كفتة في الفرن

كفتة
كفتة
نهى هجرس

تعد الكفتة من المشويات المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الكفتة بطرق مختلفة .

وإليكم طريقة تحضير الكفتة في الفرن

مقادير الكفتة 

نصف كيلو لحم مفروم

2 كوب برغل

 بصلة مبشورة

4 فصوص ثوم مفروم

ملح وفلفل

كبابة صيني

بهارات لحم

جوزة الطيب حسب الرغبة 

 زنجبيل

 زيت

طريقة تحضير كفته الفرن

أنقعي البرغل وصفيه

أخلطي البصل والثوم مع جميع التوابل في الكبة جيدا

ضيفي البرغل وقلبي المكونات جيدا

ضيفي اللحم المفروم مع الاستمرار في الخلط حتى ينعم تماما

شكلي اللحم على هيئة أصابع

سخني السمن مع الزيت وترص الكفتة في الصينية ثم توضع في الفرن حتى تمام النضج

