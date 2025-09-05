لن تصدق.. 3 حيل بسيطة تمنع الباذنجان من امتصاص الزيت

يعد الباذنجان من الخضروات المفضلة للعديد من الأشخاص، كما يحتوي الباذنجان على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي يحاتجها الجسم ، وأهمها الحديد.

وإليكم أهم الحيل لعمل الباذنجان دون أن يمتص كمية كبيرة من الزيت

يعتبر رش الملح على شرائح الباذنجان وتركها لمدة نصف ساعة، من الحيل البسيطة التي تمنع امتصاص الباذنجان للزيت، ويساعد الملح في سحب الرطوبة من الباذنجان، مما يقلل من امتصاص الزيت أثناء القلي.

كما يمكنك وضع شرائح الباذنجان في الميكروويف لبضع دقائق قبل القلي، هذه الطريقة تساعد في تقليل الطبقة الإسفنجية التي تمتص الزيت

بدلًا من غمر الباذنجان في الزيت، قومي بدهن شرائح الباذنجان بفرشاة مغموسة في الزيت، هذا يساعدك على التحكم في كمية الزيت المستخدمة