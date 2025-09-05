ماذا يحدث للجسم عند تناول الليمون بالزنجبيل؟

شاي الليمون والزنجبيل، وهو مشروب عشبي خالٍ من الكافيين، يُضفي نكهةً حمضيةً حارةً وفوائد صحيةً عديدة، يُستخدم تقليديًا في الطب، فهو يُساعد على الهضم، ويُعزز المناعة، ويُعزز الاسترخاء، يُوفر الليمون مضادات الأكسدة، وقد يُخفض ضغط الدم، بينما يُخفف الزنجبيل الغثيان واضطرابات المعدة، معًا، يُعززان صحة القلب والأوعية الدموية ويُساعدان على إزالة السموم.

يوفر عشب الليمون مضادات أكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، وله تأثيرات مُحتملة في خفض ضغط الدم، بينما يُعرف الزنجبيل بقدرته على تخفيف الغثيان وتهدئة آلام المعدة والأل. يُشكّلان معًا مزيجًا قويًا يدعم صحة القلب والأوعية الدموية، ويُخفّف التوتر، ويُساعد على إزالة السموم بشكل طبيعي.

تدعم الأبحاث العلمية الحديثة هذه الاستخدامات التقليدية بشكل متزايد، مما يجعل شاي عشب الليمون والزنجبيل إضافةً بسيطةً وفعّالةً لنمط حياة صحي.

فوائد الليمون والزنجبيل

دراسة نُشرت في مجلة Nutrients احتواء عشبة الليمون على مركبات ذات خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات ومضادات الأكسدة، مما يساعد على الحماية من العدوى والإجهاد التأكسدي.

قد تقلل هذه التأثيرات الوقائية أيضًا من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بالضرر التأكسدي، مثل أمراض القلب والشيخوخة المبكرة، لذا، فإن تناول شاي عشبة الليمون بانتظام قد يدعم المناعة العامة وصحة الجلد.

دعم ضغط الدم - قد يكون لعشبة الليمون تأثيرات مضادة لارتفاع ضغط الدم، مما يساعد على خفضه طبيعيًا، يُعتقد أن ذلك يحدث بفضل خصائصها المدرة للبول، والتي تساعد الجسم على التخلص من الصوديوم والماء الزائدين، كما أن تحسين ضبط ضغط الدم يُخفف بدوره من إجهاد القلب ويُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

المصدر times of india