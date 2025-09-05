قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول الليمون بالزنجبيل؟

الزنجبيل بالليمون
الزنجبيل بالليمون
نهى هجرس

شاي الليمون والزنجبيل، وهو مشروب عشبي خالٍ من الكافيين، يُضفي نكهةً حمضيةً حارةً وفوائد صحيةً عديدة، يُستخدم تقليديًا في الطب، فهو يُساعد على الهضم، ويُعزز المناعة، ويُعزز الاسترخاء، يُوفر الليمون مضادات الأكسدة، وقد يُخفض ضغط الدم، بينما يُخفف الزنجبيل الغثيان واضطرابات المعدة، معًا، يُعززان صحة القلب والأوعية الدموية ويُساعدان على إزالة السموم.

يوفر عشب الليمون مضادات أكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، وله تأثيرات مُحتملة في خفض ضغط الدم، بينما يُعرف الزنجبيل بقدرته على تخفيف الغثيان وتهدئة آلام المعدة والأل. يُشكّلان معًا مزيجًا قويًا يدعم صحة القلب والأوعية الدموية، ويُخفّف التوتر، ويُساعد على إزالة السموم بشكل طبيعي. 

تدعم الأبحاث العلمية الحديثة هذه الاستخدامات التقليدية بشكل متزايد، مما يجعل شاي عشب الليمون والزنجبيل إضافةً بسيطةً وفعّالةً لنمط حياة صحي.

فوائد الليمون والزنجبيل 

دراسة نُشرت في مجلة Nutrients احتواء عشبة الليمون على مركبات ذات خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات ومضادات الأكسدة، مما يساعد على الحماية من العدوى والإجهاد التأكسدي.

قد تقلل هذه التأثيرات الوقائية أيضًا من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بالضرر التأكسدي، مثل أمراض القلب والشيخوخة المبكرة، لذا، فإن تناول شاي عشبة الليمون بانتظام قد يدعم المناعة العامة وصحة الجلد.

دعم ضغط الدم - قد يكون لعشبة الليمون تأثيرات مضادة لارتفاع ضغط الدم، مما يساعد على خفضه طبيعيًا، يُعتقد أن ذلك يحدث بفضل خصائصها المدرة للبول، والتي تساعد الجسم على التخلص من الصوديوم والماء الزائدين، كما أن تحسين ضبط ضغط الدم يُخفف بدوره من إجهاد القلب ويُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

المصدر times of india 

الزنجبيل الزنجبيل بالليمون فوائد الزنجبيل بالليمون ضغط الدم مضادات الأكسدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

شذى
شذى
شذى

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي

فيديو

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد