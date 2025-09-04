يحمى الحمض النووي .. زيت غير متوقع يمتلك فوائد مذهلة

يعد زيت السمسم من الكنوز الطبيعية المنسية حيث يمتلك كم كبير من الفوائد ليس على المستوى التجميلي فقط بل الصحي.



ووفقا لما جاء في موقع joybynature نكشف لكم أبرز فوائد زيت السمسم الصحية .



يُحسّن صحة الفم

يتميز زيت السمسم بخصائص مضادة للبكتيريا، مما يُعزز صحة الأسنان ويُحسّنها ويُستخدم زيت السمسم في المضمضة بالزيت، وهي طريقة لتنظيف الفم بوضع الزيت فيه، ثم المضمضة به، ثم بصقه.

يُبيض زيت السمسم الأسنان، ويُقلل من تراكم البلاك، ويُزيل المواد الضارة الأخرى من الفم التي قد تُسبب مشاكل صحية مُختلفة.

يُخفف الالتهاب

يُعد زيت السمسم مصدرًا غنيًا بالنحاس، المعروف بأنه مادة طبيعية

مضادة للالتهابات

يُخفف تناول زيت السمسم الالتهابات والألم الناتج عن مشاكل مثل التهاب المفاصل والنقرس كما يُخفف استخدام زيت السمسم من تورم المفاصل، ويُقوي العضلات والعظام والأوعية الدموية، وبالتالي يحمي الجسم من الالتهابات المؤلمة.

يحمي من تلف الحمض النووي

يحتوي زيت السمسم على مادة السيسامول التي تحمي من تلف الحمض النووي الناتج عن الإشعاعات يحمي السيسامول الأمعاء والطحال من التلف الناتج عن الإشعاعات، مما يُحسّن من طول العمر.