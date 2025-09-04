5 معلومات لازم تعرفها عن ارتفاع الكوليسترول

يعد ارتفاع الكوليسترول من أكثر المشكلات الصحية شيوعا في العصر الحديث ويسبب مضاعفات خطيرة عند إهمال علاجه.



ووفقا لما جاء في موقعNHS نكشف لكم أهم المعلومات عن ارتفاع الكوليسترول الضار.



يحدث ارتفاع الكوليسترول عندما تكون هناك كمية كبيرة من المادة الدهنية تسمى الكوليسترول في الدم.



أنت أكثر عرضة للإصابة بارتفاع الكوليسترول إذا كنت فوق سن الخمسين، أو رجلاً، أو امرأة عانت من سن اليأس، أو شخص من أصل جنوب آسيوي أو أفريقي جنوب الصحراء الكبرى بالإضافة إلى التاريخ العائلي والوراثة.



من اسباب ارتفاع الكوليسترول تناول الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل كافٍ، والسمنة، والتدخين، وشرب الكحول.



يمكنك خفض مستوى الكوليسترول لديك باتباع نظام غذائي صحي وممارسة المزيد من التمارين الرياضية و يحتاج بعض الأشخاص أيضًا إلى تناول الأدوية.



ارتفاع الكوليسترول قد يُسبب انسداد الأوعية الدموية، ويزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

لا يُسبب ارتفاع الكوليسترول عادةً أي أعراض في المراحل الأولى والنسب البسيطة لذا يفضل إجراء التحاليل الدورية.