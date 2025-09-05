قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لأجل غير مسمى.. النادي المصري يقرر إيقاف الحارس يوسف محمد صالح
ترامب: تسمية وزارة الحرب أنسب للبنتاجون في الوضع الراهن
ظهرت فجأة.. أول بيان رسمي من محافظة المنيا عن بحيرة البهنسا
مرموش يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى إثيوبيا
ركلتا جزاء.. صلاح ومرموش يتقدمان لمنتخب مصر أمام إثيوبيا بثنائية
لاعب برشلونة يغادر معسكر منتخب بلاده بسبب الإصابة
تصريحات نتنياهو غبية.. عمرو أديب: التوتر الراهن بين مصر وإسرائيل لم أرَ مثله منذ فترة
وزير أردني سابق: عمان والقاهرة متحدتان في رفض تهجير الفلسطينيين
239.4 مليار جنيه تداولات البورصة المصرية خلال أسبوع
إسرائيل تصدر أمر إخلاء برج "مكة" بغزة بحجة احتوائه على عناصر فصائل… تمهيدًا لقصفه
ضياء رشوان: نتنياهو يدرك جيدا أن الموقف المصري خلفه قدرات
من ركلة جزاء.. محمد صلاح يفتتح التسجيل لمنتخب مصر أمام إثيوبيا
بالصور

مخاطر تهدد صحتك بسبب الأظافر الطويلة .. احذريها

هل تخفي الأظافر الطويلة البكتيريا؟
هل تخفي الأظافر الطويلة البكتيريا؟
آية التيجي

قد تبدو الأظافر الطويلة رمزًا للأناقة والجمال، لكن الدراسات الحديثة تؤكد أنها قد تكون بيئة خصبة لنمو البكتيريا والفطريات، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات وأمراض متعددة.

هل تخفي الأظافر الطويلة البكتيريا؟

وافادت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لمكافحة العدوى، إن الأظافر الطويلة توفر بيئة مثالية لتراكم الجراثيم، وفقا لما نشر في موقع Healthline، وتشمل:

ـ الإشريكية القولونية.

ـ المكورات العنقودية الذهبية.

ـ السالمونيلا.

وهذه الميكروبات قد لا يزيلها غسل اليدين بالكامل، وتنتقل بسهولة إلى الفم عند تناول الطعام أو لمس الوجه، مما يرفع احتمالية التسمم الغذائي، التهابات المعدة، ومشكلات جلدية.

هل تخفي الأظافر الطويلة البكتيريا؟

الأظافر الطويلة والالتهابات الفطرية

وتحسب الأظافر الطبيعية أو الاصطناعية الطويلة الرطوبة وتُهيئ بيئة لنمو الفطريات مثل المبيضات. هذه العدوى قد تسبب:

ـ تغير لون الظفر.

ـ تورم وألم في فراش الظفر.

صعوبة العلاج عند إهمالها، خاصة إذا استُخدم طلاء الأظافر لفترات طويلة الذي يخفي العلامات المبكرة للعدوى.

هل تخفي الأظافر الطويلة البكتيريا؟

مخاطر الأظافر الطويلة في المطبخ

عند إعداد الطعام، قد تنقل الأظافر الطويلة الملوثة البكتيريا إلى الأطعمة، خصوصًا عند تقطيع الخضراوات أو عجن العجين. هذه الملوثات قد تؤدي إلى:

ـ تسمم غذائي.

ـ إسهال وتقلصات معدية.

ـ زيادة الخطر لدى الأطفال وكبار السن بسبب ضعف المناعة.

هل تخفي الأظافر الطويلة البكتيريا؟

الأظافر الطويلة وتهيج الجلد

حتى الخدوش البسيطة الناتجة عن الأظافر الطويلة قد تُدخل البكتيريا إلى الجلد، مسببة:

ـ احمرارًا وتورمًا.

ـ عدوى جلدية.

ـ تفاقم مشاكل البشرة مثل حب الشباب أو الأكزيما.

هل تخفي الأظافر الطويلة البكتيريا؟

طرق الوقاية من أضرار الأظافر الطويلة

للاستمتاع بمظهر أنيق دون تعريض صحتك للخطر، يُنصح باتباع هذه الإرشادات:

ـ غسل اليدين جيدًا مع تنظيف المنطقة أسفل الأظافر بفرشاة ناعمة.

ـ تعقيم وقص أدوات العناية بانتظام.

ـ تجنب قضم الأظافر أو نزعها.

ـ مراجعة الطبيب عند ملاحظة احمرار أو ألم مستمر حول الأظافر.

هل تخفي الأظافر الطويلة البكتيريا؟

وبهذه العادات البسيطة، يمكنكِ التمتع بمظهر أنيق مع الحفاظ على صحتك، وتجنب مخاطر الأظافر الطويلة التي قد تبدو جمالية لكنها تحمل الكثير من التهديدات الصحية.

الأظافر الطويلة مخاطر الأظافر البكتيريا تحت الأظافر الالتهابات الفطرية التسمم الغذائي تهيج الجلد العناية بالأظافر التسمم الغذائ صحة الأظافر

