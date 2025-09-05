قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
أضرار النودلز سريعة التحضير .. لماذا يُحذر الأطباء من تناولها نيئة؟

آية التيجي

حذّر خبراء الصحة من مخاطر النودلز سريعة التحضير على الجسم، وخاصة عند تناولها نيئة قبل الطهي، حيث يصعب هضمها وقد تؤدي إلى انسداد معوي أو التهابات منقولة بالغذاء، إضافة إلى مضاعفات صحية خطيرة أخرى.

وهناك بعض المشاكل الصحية التي قد تصيبك تناول النودلز النيئة، وفقًا لما ذكره موقع Times Now، ومن أبرزها ما يلي :

- انسداد معوي:

تناول النودلز النيئة قد يُسبب انسدادًا في الأمعاء نتيجة صعوبة هضمها، ما يؤدي إلى أعراض شديدة مثل آلام البطن، القيء، الغثيان، وانتفاخ البطن. وفي بعض الحالات، قد يتطلب الأمر تدخلًا طبيًا عاجلًا عبر المنظار أو الجراحة.

- تلف الكبد:

تحتوي النودلز سريعة التحضير على نسبة عالية من الصوديوم والدهون المشبعة، ما يزيد خطر الإصابة بـ الكبد الدهني. كما أن مواد التعبئة قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة تتراكم في الجسم بمرور الوقت وتؤثر على صحة الكبد.

- الصداع والغثيان:

الإفراط في تناول الأندومي أو النودلز قد يؤدي إلى صداع شديد وغثيان بسبب ارتفاع نسبة الصوديوم والمواد الحافظة، والتي قد تسبب أيضًا تهيج الجهاز الهضمي عند بعض الأشخاص.

- سوء التغذية والسمنة:

ترتبط النودلز سريعة التحضير بزيادة خطر سوء التغذية، خاصة عند الأطفال، حيث تفتقر هذه الوجبات السريعة للعناصر الغذائية الأساسية.

وتحتوي النودلز على نسب عالية من الدهون المشبعة والسكريات. وهذا قد يؤدي إلى السمنة، أمراض القلب، مشاكل في النمو العقلي والجسدي، وآلام متكررة في البطن.

