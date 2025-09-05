زي الحاتي .. أفضل حيل لعمل كفتة مشوية متماسكة وهشة

تسعى الكثير من ربات البيوت لمعرفة طريقة عمل الكفتة بنفس قوام وطعم كفتة الحاتي أو مطاعم الكباب الشهيرة، بحيث تكون متماسكة، هاشة من الداخل، وغنية بالنكهة.

حيل لنجاح الكفتة المشوية بالمنزل

وبحسب خبراء الطهي، هناك عدة أسرار يمكن أن تصنع الفارق في نجاح الكفتة المشوية بالمنزل، وفقا لما نشر في موقع «the recipe»، وهي :

- اختيار نوع اللحم المناسب:

السر الأول في كفتة زي المحلات هو نوع اللحمة. ينصح الخبراء بمزج لحم الضأن مع اللحم البقري بنسبة 40% ضأن و60% بقري، مع ضرورة احتوائه على نسبة كافية من الدهون للحفاظ على العصارة ومنع الجفاف.

حيل لنجاح الكفتة المشوية بالمنزل

- فرم اللحم أكثر من مرة:

للحصول على كفتة متماسكة، يجب فرم اللحم مرتين أو ثلاث مرات مع البصل المبشور والمصفى جيدًا من الماء، وإضافة القليل من الخبز المطحون لامتصاص السوائل الزائدة وضمان تماسك الخليط.

حيل لنجاح الكفتة المشوية بالمنزل

- التتبيلة السرية للكفتة:

تتبيلة الكفتة لا تمنح النكهة فقط، بل تساهم في القوام أيضًا. التتبيلة المثالية تتكون من:

الملح والفلفل الأسود.

البابريكا والكمون.

القرفة وقليل من جوزة الطيب.

بقدونس مفروم ناعم.

والخطوة الأهم هي ترك الخليط في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل التشكيل لضمان قوام متماسك.

حيل لنجاح الكفتة المشوية بالمنزل

- الشوي على درجة حرارة مثالية:

لكي تظل الكفتة طرية من الداخل وذهبية من الخارج، يجب شويها على حرارة متوسطة، مع تقليبها مرة واحدة فقط للحفاظ على العصارة، سواء على الفحم أو في الفرن.

وبهذه الحيل البسيطة، يمكنك تحضير كفتة مشوية زي الحاتي في البيت بنفس الطعم والرائحة المميزة لمطاعم الكباب.