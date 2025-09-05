قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منظمة الصحة العالمية تعلن رفع حالة الطوارئ المتعلقة بـجدري القرود
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

زي الحاتي .. أفضل حيل لعمل كفتة مشوية متماسكة وهشة

حيل لنجاح الكفتة المشوية بالمنزل
حيل لنجاح الكفتة المشوية بالمنزل
آية التيجي

تسعى الكثير من ربات البيوت لمعرفة طريقة عمل الكفتة بنفس قوام وطعم كفتة الحاتي أو مطاعم الكباب الشهيرة، بحيث تكون متماسكة، هاشة من الداخل، وغنية بالنكهة. 

حيل لنجاح الكفتة المشوية بالمنزل

وبحسب خبراء الطهي، هناك عدة أسرار يمكن أن تصنع الفارق في نجاح الكفتة المشوية بالمنزل، وفقا لما نشر في موقع «the recipe»، وهي :

- اختيار نوع اللحم المناسب:

السر الأول في كفتة زي المحلات هو نوع اللحمة. ينصح الخبراء بمزج لحم الضأن مع اللحم البقري بنسبة 40% ضأن و60% بقري، مع ضرورة احتوائه على نسبة كافية من الدهون للحفاظ على العصارة ومنع الجفاف.

حيل لنجاح الكفتة المشوية بالمنزل

- فرم اللحم أكثر من مرة:

للحصول على كفتة متماسكة، يجب فرم اللحم مرتين أو ثلاث مرات مع البصل المبشور والمصفى جيدًا من الماء، وإضافة القليل من الخبز المطحون لامتصاص السوائل الزائدة وضمان تماسك الخليط.

حيل لنجاح الكفتة المشوية بالمنزل

- التتبيلة السرية للكفتة:

تتبيلة الكفتة لا تمنح النكهة فقط، بل تساهم في القوام أيضًا. التتبيلة المثالية تتكون من:

الملح والفلفل الأسود.

البابريكا والكمون.

القرفة وقليل من جوزة الطيب.

بقدونس مفروم ناعم.

والخطوة الأهم هي ترك الخليط في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل التشكيل لضمان قوام متماسك.

حيل لنجاح الكفتة المشوية بالمنزل

- الشوي على درجة حرارة مثالية:

لكي تظل الكفتة طرية من الداخل وذهبية من الخارج، يجب شويها على حرارة متوسطة، مع تقليبها مرة واحدة فقط للحفاظ على العصارة، سواء على الفحم أو في الفرن.

وبهذه الحيل البسيطة، يمكنك تحضير كفتة مشوية زي الحاتي في البيت بنفس الطعم والرائحة المميزة لمطاعم الكباب.

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

جثث التضحية

اكتشاف مقبرة غريبة عمرها 2300 عام لعشرات الجثث بأيدٍ مقيدة خلف الظهر

الهارد جل

يسبب السرطان والعقم .. أوربا تمنع استخدام الهارد جل | تفاصيل

التدخين

للنساء .. أسباب تدفعك للإقلاع عن التدخين

بالصور

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم

فيديو

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

