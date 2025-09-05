هل النوم بشعر مبلل يسبب أضرارا صحية للجسم؟.. الإجابة صادمة

يعتبر النوم بشعر مبلل من العادات الشائعة التي تقوم بها الكثير من النساء، لكن خبراء الصحة يؤكدون أن هذه العادة قد تكون ضارة على المدى الطويل، سواء لصحة فروة الرأس أو لجودة النوم بشكل عام.

المخاطر الصحية للنوم بشعر مبلل

ورغم أن الشعر المبلل لا يسبب نزلات البرد بشكل مباشر (لأن الفيروسات هي السبب الرئيسي)، إلا أن النوم على وسادة رطبة قد يؤدي إلى:

ـ زيادة نمو البكتيريا والفطريات.

ـ ظهور قشرة الرأس أو تهيج فروة الرأس.

ـ تفاقم بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما.

ـ ضعف جودة النوم نتيجة شعور الجسم بعدم الراحة، مما ينعكس على المناعة والصحة العامة.

تأثير الشعر المبلل على خصلات الشعر

الشعر في أضعف حالاته عندما يكون رطبًا، مما يجعله عرضة للتقصف والتساقط. كما أن الاحتكاك المستمر بين الشعر المبلل والوسادة القطنية يؤدي إلى:

ـ تقصف الأطراف وتشابك الشعر.

ـ فقدان لمعانه وقوته.

ـ ترقق الشعر مع مرور الوقت بسبب ضعف البصيلات.

كيف يؤثر الشعر المبلل على جودة النوم؟

النوم على وسادة مبللة يقلل من الراحة ويؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل، ما يضعف جودة النوم ويؤثر على النشاط والتركيز في اليوم التالي.

نصائح لتقليل أضرار النوم بالشعر المبلل

إذا اضطررتِ للنوم بشعر مبلل، يمكن اتباع بعض الحيل البسيطة:

ـ استخدام منشفة من الألياف الدقيقة لامتصاص الرطوبة الزائدة.

ـ تجفيف الشعر بهواء بارد من المجفف قبل النوم.

ـ اختيار وسادة من الحرير أو الساتان بدلًا من القطن لتقليل الاحتكاك.

ـ ربط الشعر في ضفيرة أو كعكة لتقليل التشابك.

ـ غسل الشعر في وقت مبكر من المساء ليتسنى له الجفاف طبيعيًا.

وبهذه الخطوات يمكن تجنب مخاطر النوم بالشعر المبلل والحفاظ على شعر صحي ولامع، إضافةً إلى تحسين جودة النوم.