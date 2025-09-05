قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منظمة الصحة العالمية تعلن رفع حالة الطوارئ المتعلقة بـجدري القرود
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
بالصور

هل النوم بشعر مبلل يسبب أضرارا صحية للجسم؟.. الإجابة صادمة

المخاطر الصحية للنوم بشعر مبلل
المخاطر الصحية للنوم بشعر مبلل
آية التيجي

يعتبر النوم بشعر مبلل من العادات الشائعة التي تقوم بها الكثير من النساء، لكن خبراء الصحة يؤكدون أن هذه العادة قد تكون ضارة على المدى الطويل، سواء لصحة فروة الرأس أو لجودة النوم بشكل عام.

المخاطر الصحية للنوم بشعر مبلل

ورغم أن الشعر المبلل لا يسبب نزلات البرد بشكل مباشر (لأن الفيروسات هي السبب الرئيسي)، إلا أن النوم على وسادة رطبة قد يؤدي إلى:

ـ زيادة نمو البكتيريا والفطريات.

ـ ظهور قشرة الرأس أو تهيج فروة الرأس.

ـ تفاقم بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما.

ـ ضعف جودة النوم نتيجة شعور الجسم بعدم الراحة، مما ينعكس على المناعة والصحة العامة.

المخاطر الصحية للنوم بشعر مبلل

تأثير الشعر المبلل على خصلات الشعر

الشعر في أضعف حالاته عندما يكون رطبًا، مما يجعله عرضة للتقصف والتساقط. كما أن الاحتكاك المستمر بين الشعر المبلل والوسادة القطنية يؤدي إلى:

ـ تقصف الأطراف وتشابك الشعر.

ـ فقدان لمعانه وقوته.

ـ ترقق الشعر مع مرور الوقت بسبب ضعف البصيلات.

المخاطر الصحية للنوم بشعر مبلل

كيف يؤثر الشعر المبلل على جودة النوم؟

النوم على وسادة مبللة يقلل من الراحة ويؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل، ما يضعف جودة النوم ويؤثر على النشاط والتركيز في اليوم التالي.

المخاطر الصحية للنوم بشعر مبلل

نصائح لتقليل أضرار النوم بالشعر المبلل

إذا اضطررتِ للنوم بشعر مبلل، يمكن اتباع بعض الحيل البسيطة:

ـ استخدام منشفة من الألياف الدقيقة لامتصاص الرطوبة الزائدة.

ـ تجفيف الشعر بهواء بارد من المجفف قبل النوم.

ـ اختيار وسادة من الحرير أو الساتان بدلًا من القطن لتقليل الاحتكاك.

ـ ربط الشعر في ضفيرة أو كعكة لتقليل التشابك.

ـ غسل الشعر في وقت مبكر من المساء ليتسنى له الجفاف طبيعيًا.

المخاطر الصحية للنوم بشعر مبلل

وبهذه الخطوات يمكن تجنب مخاطر النوم بالشعر المبلل والحفاظ على شعر صحي ولامع، إضافةً إلى تحسين جودة النوم.

