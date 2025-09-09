قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك
أحمد عادل: زيزو رفض 80 مليون من الزمالك وفضل بطولات واستقرار الأهلي
مش عاوزين مجاملات.. مصطفى عبده يوجه رسالة لحسام حسن
أول تعليق سوري على الغارات الإسرائيلية في حمص واللاذقية
ضرب بالأيدي.. ميدو يكشف كواليس مشاجرة مع ديديه دروجبا في فرنسا
غارات إسرائيلية تستهدف مستودعا داخل كلية الدفاع الجوي في سوريا
هل يجوز الوضوء عاريا والصلاة بالفانلة؟ عالم أزهري يجيب
مراسي البحر الأحمر.. استثمار بـ900 مليار جنيه يعيد رسم خريطة السياحة المصرية
الكشف عن Leapmotor B05 الجديدة من ستيلانتس.. صور
الأهلي السعودي يعلن عن تعيين أمير توفيق رئيسًَا تنفيذيًا للقطاع التجاري
أسرة تحرير صدى البلد تنعى والدة الكاتب الصحفي عبد الرؤوف خليفة
طارق أبو العينين: تمتعنا باستقبال حافل في بوركينا فاسو.. ونتأهب لمباراة تاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

الطماطم
الطماطم
شيماء مجدي

تشهد أسعار الطماطم ارتفاعًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، حيث قفز سعر الكيلو حوالي 10 جنيهات ليصل إلى 15 جنيهًا، بعدما كان سعرها 5 جنيهات فقط.
 

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم 

كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أسباب ارتفاع أسعار الطماطم، حيث قال إن فواصل العروات سبب رئيسي في ارتفاع أسعار بعض الخضروات وخاصة الطماطم، معلقًا: «طبيعي أنها ترفع هذا التوقيت من كل عام».

وتوقع «أبو صدام» خلال تصريحاته لـ«صدى البلد»، ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة بنسبة 20%، وكذلك بعض المنتجات الزراعية الأخرى كالخيار والبطاطس.
 

موعد انخفاض أسعار الطماطم 

وأوضح «نقيب الفلاحين» موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق، حيث أكد أنه في مطلع شهري نوفمبر وديسمبر تبدأ أسعار الطماطم في التراجع بعد ظهور العروة الجديدة بالأسواق.

وتابع قائلًا: «في جميع الأحوال المرأة المصرية ذكية وتعرف متى تخزن الطماطم وتستفيد بها وقت ارتفاع الأسعار».
 

زراعة الطماطم

ولفت «نقيب الفلاحين» إلى أن مصر تزرع حوالي 500 ألف فدان في العام، وتحتل المركز السادس عالميًا في إنتاج الطماطم، حيث نقوم بتصدير 3% من الإنتاج.
 

هل هناك أزمة بمحصول الطماطم؟

وقال إن أقصى سعر ستصل إليه الطماطم هو 20 جنيهًا للكيلو خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي يكفي احتياجات المواطنين بشكل كامل، ولا توجد أي أزمة في المحصول، مضيفًا أن التغيرات في الأسعار تظل مرتبطة بالدورات الزراعية الطبيعية فقط.

ويعد محصول الطماطم من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تحرص وزارة الزراعة على رفع قدرات منتجيها ومصدريها من خلال عدة سبل، منها عقد ورش تدريبية لهم ضمن خطة المعمل لتنظيم سلسلة من الورش التدريبية لأهم المحاصيل التصديرية بالمحافظات الرئيسية، بهدف دعم القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

صادرات الطماطم

تُقدر مساحة زراعة الطماطم على مستوى الجمهورية بأكثر من 367 ألف فدان، بإنتاج يتجاوز 6.7 مليون طن سنويًا، ويحتل المحصول المركز التاسع بين الصادرات الزراعية المصرية الطازجة، بكمية بلغت 52 ألف طن في 2024، وأكثر من 80 ألف طن خلال النصف الأول من 2025، وذلك مع استمرار الموسم التصديري.

كما تتم إضافة قيمة مضافة لهذا المحصول الواعد باستخدام تصنيع المركزات والطماطم المجففة، والتي يتم تصدير كميات كبيرة منها بقيمة تتخطى 100 مليون دولار. 

الطماطم أسعار الطماطم أسباب ارتفاع أسعار الطماطم موعد انخفاض أسعار الطماطم زراعة الطماطم صادرات الطماطم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي2025

أسعار استمارة البطاقة الشخصية2025.. ورابط التجديد أونلاين

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

ترشيحاتنا

البابا يستقبل مجموعة خدمية من إيبارشية النمسا

البابا تواضروس يستقبل مجموعة خدمية من إيبارشية النمسا

رئيس جامعة الأقصر تتفقد الكشف الطبي للطلاب الجدد بكلية الفنون الجميلة

رئيس جامعة الأقصر تتفقد الكشف الطبي للطلاب الجدد بكلية الفنون الجميلة

رئيس رواندا يستقبل سفيرة مصر الجديدة بكيجالي.. ويؤكد حرصه على مواصلة تطوير التعاون المشترك

رئيس رواندا يستقبل سفيرة مصر الجديدة بكيجالي.. ويؤكد حرصه على مواصلة تطوير التعاون المشترك

بالصور

بتقص العظام.. صيحة موضة جديدة في تركيا لتقليل طول النساء| توافد ستات العالم

جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة

نشرة المرأة والمنوعات.. كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص.. 6 أسباب تقود الرجال للانفصال بعد الخمسين.. و8 تحاليل قبل الزواج

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الشعر البني موضة 2025.. دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود
جدري القرود
جدري القرود

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد