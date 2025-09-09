أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

تشهد أسعار الطماطم ارتفاعًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، حيث قفز سعر الكيلو حوالي 10 جنيهات ليصل إلى 15 جنيهًا، بعدما كان سعرها 5 جنيهات فقط.



أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أسباب ارتفاع أسعار الطماطم، حيث قال إن فواصل العروات سبب رئيسي في ارتفاع أسعار بعض الخضروات وخاصة الطماطم، معلقًا: «طبيعي أنها ترفع هذا التوقيت من كل عام».

وتوقع «أبو صدام» خلال تصريحاته لـ«صدى البلد»، ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة بنسبة 20%، وكذلك بعض المنتجات الزراعية الأخرى كالخيار والبطاطس.



موعد انخفاض أسعار الطماطم

وأوضح «نقيب الفلاحين» موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق، حيث أكد أنه في مطلع شهري نوفمبر وديسمبر تبدأ أسعار الطماطم في التراجع بعد ظهور العروة الجديدة بالأسواق.

وتابع قائلًا: «في جميع الأحوال المرأة المصرية ذكية وتعرف متى تخزن الطماطم وتستفيد بها وقت ارتفاع الأسعار».



زراعة الطماطم

ولفت «نقيب الفلاحين» إلى أن مصر تزرع حوالي 500 ألف فدان في العام، وتحتل المركز السادس عالميًا في إنتاج الطماطم، حيث نقوم بتصدير 3% من الإنتاج.



هل هناك أزمة بمحصول الطماطم؟

وقال إن أقصى سعر ستصل إليه الطماطم هو 20 جنيهًا للكيلو خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي يكفي احتياجات المواطنين بشكل كامل، ولا توجد أي أزمة في المحصول، مضيفًا أن التغيرات في الأسعار تظل مرتبطة بالدورات الزراعية الطبيعية فقط.

ويعد محصول الطماطم من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تحرص وزارة الزراعة على رفع قدرات منتجيها ومصدريها من خلال عدة سبل، منها عقد ورش تدريبية لهم ضمن خطة المعمل لتنظيم سلسلة من الورش التدريبية لأهم المحاصيل التصديرية بالمحافظات الرئيسية، بهدف دعم القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

صادرات الطماطم

تُقدر مساحة زراعة الطماطم على مستوى الجمهورية بأكثر من 367 ألف فدان، بإنتاج يتجاوز 6.7 مليون طن سنويًا، ويحتل المحصول المركز التاسع بين الصادرات الزراعية المصرية الطازجة، بكمية بلغت 52 ألف طن في 2024، وأكثر من 80 ألف طن خلال النصف الأول من 2025، وذلك مع استمرار الموسم التصديري.

كما تتم إضافة قيمة مضافة لهذا المحصول الواعد باستخدام تصنيع المركزات والطماطم المجففة، والتي يتم تصدير كميات كبيرة منها بقيمة تتخطى 100 مليون دولار.