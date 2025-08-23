قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الموت جوعًا».. 281 ضحية المجاعة بغزة والأمم المتحدة تعلن الكارثة رسميًا
«الأونروا»: قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة مساعدات لتفادي الكارثة
فرنسا تستدعي سفير إيطاليا بسبب تحدي نائب رئيس وزراء بلاده لماكرون
وزيرة التضامن توجه بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة لحادث غرق الطلاب بالإسكندرية
أسعار التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
غزة تنزف.. أكثر من 62 ألف شهيد وسط حصار ومجاعة خانقة
القاهرة الإخبارية: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 281 بينهم 114 طفلا
تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف
القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل
السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

6.7 مليون طن سنويًا.. الزراعة: الطماطم في المركز التاسع بين الصادرات الزراعية

الطماطم
الطماطم
شيماء مجدي

 

 

يعد محصول الطماطم من أهم المحاصيل الاستراتيجية التى تحرص وزارة الزراعة على رفع قدرات منتجيها ومصدريها من خلال عدة سبل منها عقد ورش تدريبية لهم ضمن خطة المعمل لتنظيم سلسلة من الورش التدريبية لأهم المحاصيل التصديرية بالمحافظات الرئيسية  بهدف دعم القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

ونظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ورشة عمل بمحافظة الشرقية بعنوان اهمية متبقيات المبيدات وأثرها على إنتاج وتصدير الطماطم في مصر  وبمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي ومديرية الزراعة بالشرقية وخلال فعاليات الورشة قال الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ان وزارة الزراعة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والارشادي للمنتجين والمصدرين في القطاع الزراعي.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف الجهود لتنمية ورفع قدرات منتجي ومصدري المحاصيل الزراعية المختلفة وخاصة محصول الطماطم .

وأشارت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي  لمتبقيات المبيدات  أن الورشة تهدف إلى رفع قدرات منتجي ومصدري الطماطم وتطوير منظومة الإنتاج والتصدير بما يضمن توفير غذاء آمن محليًا ومتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية.


وأضافت مدير المعمل أن محصول الطماطم يعد من أهم محاصيل الخضر الاستراتيجية إذ تقدر مساحته على مستوى الجمهورية بأكثر من 367 ألف فدان بإنتاج يتجاوز 6.7 مليون طن سنويًا ويحتل المركز التاسع بين الصادرات الزراعية المصرية الطازجة بكمية بلغت  52 ألف طن في 2024 وأكثر من 80 ألف طن خلال النصف الأول من 2025 وذلك مع استمرار الموسم التصديري بالإضافة الي أنه يتم زيادة قيمة مضافة لهذا المحصول الواعد باستخدام تصنيع المركزات والطماطم المجففة والتي يتم تصدير كميات كبيرة منها بقيمة تتخطي 100 مليون دولار .


وأضافت عبد اللاه أن محافظة الشرقية تمثل إحدى أهم مناطق إنتاج الطماطم في مصر حيث تحتل المرتبة الثانية على مستوى الجمهورية بعد النوبارية بمساحة تصل إلى 177 ألف فدان وإنتاج يقترب من 645 ألف طن.

أهم الآفات التى تصيب الطماطم

 

وتناولت الورشة عدة موضوعات منها أهم الآفات التي تصيب الطماطم وطرق مكافحتها ومفهوم متبقيات المبيدات وطرق الكشف عنها وأثرها على الصادرات فضلا عن  الاستخدام المسؤول للمبيدات وطرق الوقاية أثناء التطبيق فضلا عن  
أهمية سحب العينات ودقة الفحص قبل الحصاد ودور التكويد الزراعي في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات واشتراطات بعض الأسواق الدولية لاستيراد الطماطم المصرية

وشارك في فعاليات  الورشة الدكتور  طاهر قدح رئيس قسم الفحص الظاهري والحسي ومدير التسويق بالمعمل والدكتور سعيد عبد اللاه والمهندس أحمد عبدالله ممثلا عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي  بحضور أكثر من 60 من المنتجين والمصدرين إلى جانب خبراء واستشاريين من الجامعات والمراكز البحثية وطلاب كليات الزراعة.

الطماطم متبقيات المبيدات وزارة الزراعة الصادرات الزراعية الصادرات الزراعية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الهام شاهين

كل سنة والبشر طيبين.. إلهام شاهين تحتفل بعيد السيدة مريم

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تطرح أولي أغاني ألبومها الجديد.. فيديو

كايرو كي

شاهد| كايرو كي يلهب حماس الجمهور بحضور عدد من الفنانين بحفل رأس الحكمة

بالصور

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

ازالة
ازالة
ازالة

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

هينونداي
هينونداي
هينونداي

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد