6.7 مليون طن سنويًا.. الزراعة: الطماطم في المركز التاسع بين الصادرات الزراعية

يعد محصول الطماطم من أهم المحاصيل الاستراتيجية التى تحرص وزارة الزراعة على رفع قدرات منتجيها ومصدريها من خلال عدة سبل منها عقد ورش تدريبية لهم ضمن خطة المعمل لتنظيم سلسلة من الورش التدريبية لأهم المحاصيل التصديرية بالمحافظات الرئيسية بهدف دعم القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

ونظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ورشة عمل بمحافظة الشرقية بعنوان اهمية متبقيات المبيدات وأثرها على إنتاج وتصدير الطماطم في مصر وبمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي ومديرية الزراعة بالشرقية وخلال فعاليات الورشة قال الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ان وزارة الزراعة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والارشادي للمنتجين والمصدرين في القطاع الزراعي.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف الجهود لتنمية ورفع قدرات منتجي ومصدري المحاصيل الزراعية المختلفة وخاصة محصول الطماطم .



وأشارت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات أن الورشة تهدف إلى رفع قدرات منتجي ومصدري الطماطم وتطوير منظومة الإنتاج والتصدير بما يضمن توفير غذاء آمن محليًا ومتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية.



وأضافت مدير المعمل أن محصول الطماطم يعد من أهم محاصيل الخضر الاستراتيجية إذ تقدر مساحته على مستوى الجمهورية بأكثر من 367 ألف فدان بإنتاج يتجاوز 6.7 مليون طن سنويًا ويحتل المركز التاسع بين الصادرات الزراعية المصرية الطازجة بكمية بلغت 52 ألف طن في 2024 وأكثر من 80 ألف طن خلال النصف الأول من 2025 وذلك مع استمرار الموسم التصديري بالإضافة الي أنه يتم زيادة قيمة مضافة لهذا المحصول الواعد باستخدام تصنيع المركزات والطماطم المجففة والتي يتم تصدير كميات كبيرة منها بقيمة تتخطي 100 مليون دولار .



وأضافت عبد اللاه أن محافظة الشرقية تمثل إحدى أهم مناطق إنتاج الطماطم في مصر حيث تحتل المرتبة الثانية على مستوى الجمهورية بعد النوبارية بمساحة تصل إلى 177 ألف فدان وإنتاج يقترب من 645 ألف طن.

أهم الآفات التى تصيب الطماطم

وتناولت الورشة عدة موضوعات منها أهم الآفات التي تصيب الطماطم وطرق مكافحتها ومفهوم متبقيات المبيدات وطرق الكشف عنها وأثرها على الصادرات فضلا عن الاستخدام المسؤول للمبيدات وطرق الوقاية أثناء التطبيق فضلا عن

أهمية سحب العينات ودقة الفحص قبل الحصاد ودور التكويد الزراعي في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات واشتراطات بعض الأسواق الدولية لاستيراد الطماطم المصرية

وشارك في فعاليات الورشة الدكتور طاهر قدح رئيس قسم الفحص الظاهري والحسي ومدير التسويق بالمعمل والدكتور سعيد عبد اللاه والمهندس أحمد عبدالله ممثلا عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي بحضور أكثر من 60 من المنتجين والمصدرين إلى جانب خبراء واستشاريين من الجامعات والمراكز البحثية وطلاب كليات الزراعة.