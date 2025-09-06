الطماطم والبطاطس.. لماذا ترتفع أسعار الخضروات بالأسواق؟

بعد فترة كبيرة من انخفاض واستقرار أسعار الخضروات بدأت بعض الخضر خلال الآونة الأخيرة ترتفع خاصًة الطماطم ، والبطاطس ، والخيار ، مع التوقعات بزيادة فى الأسعار الفترة المقبلة نتيجة فاصل العروات .



ارتفاع أسعار الطماطم



وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن أسعار الخضروات بدأت ترتفع قليلا حيث يتراوح سعر كيلو الطماطم من 10 لـ 15 جنيها بعدما كان يسجل سعر الكيلو بـ 5 جنيها منذ أيام قليلة ، كذلك ارتفعت أسعار البطاطس حيث وصل سعر الكيلو إلى 12 و15 جنيها بعدما كانت تسجل 7 جنيه .

أسعار الخيار

وأوضح “أبوصدام” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن أسعار الخيار أيضًا ارتفعت حيثُ وصل سعر الكيلو إلى 25 جنيها بعدما كان يسجل 10 جنيه .

أسباب ارتفاع أسعار الخضروات

وأرجع “نقيب الفلاحين” ذلك الارتفاع إلى عدة أسباب أبرزهم أننا فى فترة فاصل العروات ومن الطبيعى أن ترتفع الأسعار خلال تلك الفترة ، كما أن المعروض قليل والإقبال كبير بالتالى يزيد الأسعار .

ولفت إلى أن العروة الصيفية لمحاصيل الخضر انتهت وبالتالى قلت المحاصيل بالأسواق ، معلقًا :" مثلا الخيار حاليا المتواجد فى الأسواق هو خيار الصوب لذا كميته قليلة أمام المواطنين ".

أسعار البطاطس

وأكد أن البطاطس أسعار متدنية مقارنة بباقي الخضروات وذلك لإنها بطاطس مخزنة ، متوقعا زيادة قادمة فى الأسعار خاصًة الطماطم والبطاطس والخيار بنسبة 20% على الأقل ، ثم تعود الأسعار مرة أخري إلى الانخفاض مع بداية العروة الشتوية أى أول شهر ديسمبر .

أسعار الخضروات اليوم السبت بالأسواق

الطماطم: 10 جنيهات للكيلو.

البطاطس: 14 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: 30 جنيهًا للكيلو.

البامية: 55 جنيهًا للكيلو.

الملوخية: 16 جنيهًا للكيلو.

الكوسة: 28 جنيهًا للكيلو .

الخيار الصوب: 22 جنيهًا للكيلو.

الباذنجان الرومي: 11 جنيهًا للكيلو ، مسجلًا تراجعًا قدره 1.25 جنيه.

البصل: 15 جنيهًا للكيلو .