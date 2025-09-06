قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل بدء العام الدراسي الجديد |المدارس تستعد بالدهانات والتشجير واللمبات الموفرة للطاقة
أحد المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات: أنا شغال حلاق ومعرفش حاجة
تايمز: شرم الشيخ ضمن قائمة أجمل 20 وجهة سياحية عالميًة في نوفمبر 2025
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف "برج السوسي" غرب غزة
نقيب المهندسين يفتتح المنحة التدريبية "المشارك المعتمد في إدارة المشاريع CAPM"
أنت إيه.. تامر عاشور يغني مع نانسي عجرم أمام جمهورها
من لحظة فرح إلى صدمة.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء| ما القصة؟
نتنياهو فقد عقله| مصر ترفض جريمة تهجير الفلسطينين عبر بوابة رفح.. وخبراء: تصريحات "خرقاء"
المتهم تواصل مع التشكيل العصابي داخل السجن.. مفاجأة في قضية سارة خليفة
سارة خليفة تنكر جميع الاتهامات في قضية تصنيع المخدرات أمام المحكمة.. تفاصيل
انخفاض 50 جنيها.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة بشأن أسعار اللحوم
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من مشروعات إعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطماطم والبطاطس.. لماذا ترتفع أسعار الخضروات بالأسواق؟

أسعار الطماطم والبطاطس
أسعار الطماطم والبطاطس
شيماء مجدي

بعد فترة كبيرة من انخفاض واستقرار أسعار الخضروات بدأت بعض الخضر خلال الآونة الأخيرة ترتفع خاصًة الطماطم ، والبطاطس ، والخيار ، مع التوقعات بزيادة فى الأسعار الفترة المقبلة نتيجة فاصل العروات .
 

ارتفاع أسعار الطماطم 


وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن أسعار الخضروات بدأت ترتفع قليلا حيث يتراوح سعر كيلو الطماطم من 10 لـ 15 جنيها بعدما كان يسجل سعر الكيلو بـ 5 جنيها منذ أيام قليلة ، كذلك ارتفعت أسعار البطاطس حيث وصل سعر الكيلو إلى 12 و15 جنيها بعدما كانت تسجل 7 جنيه .

أسعار الخيار

وأوضح “أبوصدام” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن أسعار الخيار أيضًا ارتفعت حيثُ وصل سعر الكيلو إلى 25 جنيها بعدما كان يسجل 10 جنيه .

أسباب ارتفاع أسعار الخضروات 

 

وأرجع “نقيب الفلاحين” ذلك الارتفاع إلى عدة أسباب أبرزهم أننا فى فترة فاصل العروات ومن الطبيعى أن ترتفع الأسعار خلال تلك الفترة ، كما أن المعروض قليل والإقبال كبير بالتالى يزيد الأسعار .

ولفت إلى أن العروة الصيفية لمحاصيل الخضر انتهت وبالتالى قلت المحاصيل بالأسواق ، معلقًا :" مثلا الخيار حاليا المتواجد فى الأسواق هو خيار الصوب لذا كميته قليلة أمام المواطنين ".

أسعار البطاطس

 

وأكد أن البطاطس أسعار متدنية مقارنة بباقي الخضروات وذلك لإنها بطاطس مخزنة ، متوقعا زيادة قادمة فى الأسعار خاصًة الطماطم والبطاطس والخيار بنسبة 20% على الأقل ، ثم تعود الأسعار مرة أخري إلى الانخفاض مع بداية العروة الشتوية أى أول شهر ديسمبر .

أسعار الخضروات اليوم السبت بالأسواق

 

الطماطم: 10 جنيهات للكيلو.

البطاطس: 14 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: 30 جنيهًا للكيلو.

البامية: 55 جنيهًا للكيلو.

الملوخية: 16 جنيهًا للكيلو.

الكوسة: 28 جنيهًا للكيلو .

الخيار الصوب: 22 جنيهًا للكيلو.

الباذنجان الرومي: 11 جنيهًا للكيلو ، مسجلًا تراجعًا قدره  1.25 جنيه.

البصل: 15 جنيهًا للكيلو .

الخضروات أسعار الخضروات الطماطم الخيار ارتفاع أسعار الطماطم ارتفاع أسعار البطاطس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

تنسيق الجامعات 2025

خلال ساعات.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025

صورة موضوعية

شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

شريف مدكور

اللي مش قد الخلفة مايخلفش.. شريف مدكور يعلق على قرار الصحة بشأن الولادات القيصرية

ترشيحاتنا

أسعار الطماطم والبطاطس

الطماطم والبطاطس.. لماذا ترتفع أسعار الخضروات بالأسواق؟

التضامن الاجتماعي

التضامن تشارك بالمؤتمر الإقليمى الثالث لبناء شبكات التعلم بمجال تعزيز الصحة الإنجابية

وزير العمل

CNN تشيد بقانون العمل.. إصلاح جذري يوازن بين استقرار العمال وتنافسية الأعمال

بالصور

ضبط 16 طن أرز وأعلاف أسماك و25 صفيحة ألبان مجهولة المصدر في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فستان البحر .. ميرهان حسين تستعرض جمالها فى أحداث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

وائل جسار يشعل حماس الجمهور في ختام حفلات الساحل الشمالي

حفل وائل جسار
حفل وائل جسار
حفل وائل جسار

صور جديدة من حفل زفاف هاجر السراج.. شاهد

حفل زفاف هاجر السراج
حفل زفاف هاجر السراج
حفل زفاف هاجر السراج

فيديو

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

السبب وراء دخول دانا حمدان المستشفى

أزمة بسبب حقن الكولاجين.. دانا حمدان تكشف معاناتها ودخولها المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

المزيد