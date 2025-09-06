قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الوادي الجديد اليوم السبت 6 سبتمبر

خضروات ..ارشيفيه
خضروات ..ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت 6 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، وسط إقبال متزايد من المواطنين على الشراء، مدعومًا بتوافر كميات كبيرة من المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة.

ويحرص الأهالي يوميًا على متابعة حركة أسعار السلع الأساسية والخضر والفاكهة واللحوم والاسماك لتحديد اتجاهات السوق، خاصة في ظل الجهود الحكومية المتواصلة لضبط الأسواق، والحد من الممارسات الاحتكارية، مع تكثيف حملات الرقابة بما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة.

أسعار الخضر والفاكهة اليوم بالوادي الجديد


سجلت أسعار الخضر  كالاتي  الخيار البلدي يتراوح سعره ما بين 20و25جنيهًا، والكوسة من 13 حتى 17 جنيهًا، والطماطم بين 20 و25 جنيهًا، بينما بلغ سعر البطاطس من 15 إلى 20جنيهًا للكيلوجرام.

أما أسعار الفاكهة فجاءت متفاوتة؛ إذ بلغ سعر التفاح من 35 إلى 40 جنيهًا، والجوافة 30–35 جنيهًا، بينما سجل الموز نفس المعدلات، والعنب 35 جنيهًا، والبرتقال البلدي من 35 حتى 40 جنيهًا. كما تراوحت أسعار الخوخ بين 35 و40 جنيهًا، والفراولة من 35 حتى 45 جنيهًا.

وتشهد محافظة الوادي الجديد طفرة زراعية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بفضل مشروعات الدولة في التوسع الزراعي واستخدام نظم الري الحديثة والصوب، ما ساهم في تحسين جودة الإنتاج وتوفيره بشكل متواصل، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة.

ومع ارتفاع معدلات الاستهلاك في فصل الصيف، تكثف الأجهزة التنفيذية جهودها للرقابة على الأسواق وضمان جودة المعروض، فيما تلعب المنافذ الحكومية والمنتجات المحلية دورًا مهمًا في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ما يحافظ على استقرار نسبي للأسعار داخل أسواق المحافظة.

وتُعَّد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الزراعية الواعدة في مصر، حيث شهدت طفرة في الإنتاج الزراعي بفضل التوسع في إنشاء الصوب الزراعية واستخدام نظم الري الحديثة مثل الرش والتنقيط. 

وساهمت هذه الجهود في تلبية احتياجات الأسواق المحلية من الخضر والفاكهة، وتحقيق استقرار نسبي في الأسعار، وتقليل الاعتماد على المحافظات الأخرى في الاستيراد.

