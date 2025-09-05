وزيرا الزراعة والشئون النيابية يتفقدان محطة إنتاج وتعبئة الخضروات والفاكهة بإيطاليا

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والوفد المرافق لهما، محطة إنتاج وتعبئة في منطقة بولونيا بإيطاليا، وذلك في إطار زيارتهما للاطلاع على أنشطة التعاونيات الزراعية الإيطالية.

واستمع الوزيران إلى شرح حول التجربة، حيث تأسست المحطة عام 1973 بمشاركة سبعة أعضاء فقط متخصصين في تجارة الزهور ونباتات الزينة، وتحولت في أواخر التسعينيات إلى إنتاج وتعبئة الخضروات والفاكهة.

وشهدت المحطة زيادة في عدد المساهمين فيها، ويقتصر عملها على الأعضاء فقط، حيث تضم حاليًا 167 عضوًا، يمتلكون أكثر من 300 هكتار من الأراضي الزراعية في قلب مدينة سانتو بينينسيولا، والتي تُنتج الخضروات والفاكهة.

وتتبع الجمعية نظامًا متكاملًا لمتابعة جودة المنتجات، يبدأ منذ لحظة حصر وتسجيل المزارع الراغب في العمل ومتابعة المحاصيل من الزراعة وحتى الحصاد. كما تحرص الجمعية على تطبيق أحدث التقنيات الزراعية ومراقبة جودة المنتجات من خلال معامل فنية متخصصة بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وناقش الوزيران رئيس مجلس إدارة الجمعية للوقوف بشكل أوسع على آليات عمل هذا الكيان، وأشاد الوزيران بفعالية التعاونيات الزراعية الإيطالية، مشيرين إلى قدرتها على إدارة شؤون المزارعين بما يعود عليهم بالنفع من خلال زيادة دخولهم وضبط في أسعار منتجاتهم، فضلًا عن دورها في زيادة القيمة المضافة للمنتجات وتدريب المزارعين، ما يؤكد أهمية أن تقوم التعاونيات الزراعية في مصر بتبني هذه المفاهيم والأهداف لتحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي الزيارة في إطار حرص الدولة المصرية على تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في تعزيز دور التعاونيات الزراعية، بما يدعم أولويات التنمية المستدامة ويعزز من التعاون الثنائي بين مصر ومعهد سيام باري، وتنفيذا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا مع المعهد.