الزراعة تصدر نحو 384 ترخيص مشاتل إنتاج الخضر خلال أغسطس الماضي

كشفت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه تم خلال شهر أغسطس الماضي، إصدار نحو 384 ترخيصًا لعدد 5313 صوبة إنتاج ومشاتل شتلات خضر، فضلا عن إصدار 19 ترخيصًا لإنشاء أو إحلال وتجديد حدائق بغرض الاستهلاك الشخصي بمساحات مختلفة.



وأكد الدكتور يوسف خميس رئيس الإدارة المركزية للبساتين، في تقرير رسمي، صادر عن الإدارة، بأبرز الجهود والأنشطة خلال شهر أغسطس الماضي، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبإشراف الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، وحرصًا من الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والارتقاء بالقطاع الزراعي.



وأشار خميس إلى أنه تم خلال شهر أغسطس تنفيذ نحو 28 لجنة مرور للجان العلمية الخاصة ببرنامج متابعة مكافحة مرضي تورد القمة والتبرقش في الموز، بالإضافة إلى الإشراف على لجان الفحص الدوري وتقديم التوصيات الفنية لمزارعي الموز في 14 محافظة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أنه تم خلال الشهر ذاته أيضا، الإشراف على تصدير نحو 85 ألف شتلة فاكهة متنوعة إلى دول: الإمارات، السعودية, الكويت، قطر، زامبيا، وكوريا الجنوبية فضلا عن الإشراف على تصدير حوالي 5.5 مليون شتلة فراولة إلى الجزائر، تونس، ليبيا، والإمارات.

وأكد مشاركة الإدارة في 10 لجان تحقيق مساحة وزراعة تقاوي استيراد للاستخدام الخاص، فضلا عن الاشتراك في 6 لجان لفحص شتلات مستوردة داخل الموانئ، لافتا إلى أنه تم المرور على زراعات الحاصلات البستانية في محافظات: البحيرة، الشرقية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، القليوبية، الإسماعيلية، الإسكندرية، كفر الشيخ، النوبارية، أسيوط، قنا، الأقصر، المنيا، سوهاج وبني سويف مع تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية المنظمة للعمل.

واكد رئيس الإدارة المركزية للبساتين مواصلة جهود الإدارة تأتي في إطار خطة وزارة الزراعة المستمرة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز الإنتاجية والجودة، ودعم المزارعين بكافة محافظات الجمهورية من خلال تكثيف الدعم الفني والإرشادي.