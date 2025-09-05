زراعة الوادي الجديد تنظم متابعات ميدانية للمزارع للقضاء على سوسة النخيل

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ متابعات ميدانية موسعة على مزارع النخيل، وذلك بهدف القضاء على سوسة النخيل الحمراء.

حملات ميدانية موسعة على مزارع النخيل

وأكدت المديرية في بيان لها، تنفيذ المتابعات الميدانية بمركز الخارجة قطاع بورسعيد وجناح حيث تم إجراء فحص باستخدام جهاز الكشف المبكر للنخيل المصاب بسوسة النخيل الحمراء، ثم واصل القائمين على المتابعات أعمال الحقن بعلاج النخيل المصاب، كما تم عقد لقاء حقلي مع المزارعين والتوجيه بأهم التوصيات لاكتشاف الإصابة وكيفية وقاية النخيل من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء.

وتستكمل محافظة الوادي الجديد، جهودها للحفاظ على سلامة 3.5 مليون شجرة نخيل من أخطر الآفات التي تهددها فيما يغرف بالسوسة الحمراء، ضمن مبادرة أطلقها اللواء دكتور محمد الزملوط، منذ عامين وحققت نجاحا كبيرا في التصدي للآفة والقضاء على بؤرها باستخدام أحدث نظم العلاج وإدخال تقنية النبضات الرنينية الحيوية للاكتشاف ومكافحة المسببات المرضية، والآفات الزراعية وتطبيقاتها العملية في المجال الزراعي، وأجهزة الكشف عن بعد.