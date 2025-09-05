قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

زراعة الوادي الجديد تنظم متابعات ميدانية للمزارع للقضاء على سوسة النخيل

منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ متابعات ميدانية موسعة على مزارع النخيل، وذلك بهدف القضاء على سوسة النخيل الحمراء.

حملات ميدانية موسعة على مزارع النخيل

وأكدت المديرية في بيان لها، تنفيذ المتابعات الميدانية بمركز الخارجة قطاع بورسعيد وجناح حيث تم إجراء فحص باستخدام جهاز الكشف المبكر للنخيل المصاب بسوسة النخيل الحمراء، ثم واصل القائمين على المتابعات أعمال الحقن بعلاج النخيل المصاب، كما تم عقد لقاء حقلي مع المزارعين والتوجيه بأهم التوصيات لاكتشاف الإصابة وكيفية وقاية النخيل من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء.

وتستكمل محافظة الوادي الجديد، جهودها للحفاظ على سلامة 3.5 مليون شجرة نخيل من أخطر الآفات التي تهددها فيما يغرف بالسوسة الحمراء، ضمن مبادرة أطلقها اللواء دكتور محمد الزملوط، منذ عامين وحققت نجاحا كبيرا في التصدي للآفة والقضاء على بؤرها باستخدام أحدث نظم العلاج وإدخال تقنية النبضات الرنينية الحيوية للاكتشاف ومكافحة المسببات المرضية، والآفات الزراعية وتطبيقاتها العملية في المجال الزراعي، وأجهزة الكشف عن بعد.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد نخيل سوسة نخيا

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: الإنسان الكامل لا يرى للناس عيوبا

الصلاة على النبي بعد الأذان

هل الصلاة على النبي بعد الأذان بدعة؟.. انتبه لـ7 أسرار لا تعرفها

وزير الأوقاف

الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية ضمن برنامج مجالس الذاكرين بالمحافظات

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

