أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم ب13 جنيهًا والكابوتشا بـ15

في جولة ميدانية لرصد أسعار الخضروات بالأسواق المحلية، عرض برنامج "صدى البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقريرًا تفصيليًا يكشف خلاله حركة الأسعار في الأسواق المصرية اليوم الإثنين.

وأكد أحد التجار خلال التقرير أن أسعار الخضروات شهدت تفاوتًا بين الأصناف، حيث جاء سعر الكابوتشا عند 15 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكرنب الأبيض والأحمر المُعد للسلطة بين 20 و30 جنيهًا، بينما وصل سعر الكرنب الكبير إلى ما بين 35 و40 جنيهًا.

وفيما يخص البطاطا، فقد استقرت عند 12 جنيهًا للكيلو، بينما قُدرت أسعار البطاطس بـ16 جنيهًا للنوع المخصص للتحمير، و14 جنيهًا للبطاطس المستخدمة في الطبيخ.

أما الطماطم فسجلت 13 جنيهًا للكيلو، وجاء سعر البصل الأبيض عند 20 جنيهًا، في حين بلغ سعر الفلفل الألوان 40 جنيهًا، وسجل الفلفل الأحمر الحار أعلى سعر بين الأصناف بواقع 55 جنيهًا للكيلو.

وأشار التاجر إلى أن سعر الباذنجان الأبيض بلغ 25 جنيهًا، بينما سُعر الباذنجان الأسمر بـ15 جنيهًا، وسجل الخيار البلدي 20 جنيهًا للكيلو.

وبالنسبة للخضروات الورقية والعطرية، وصل سعر الفجل البلدي إلى 5 جنيهات، في حين بلغ سعر الروزماري 10 جنيهات.

الموز البلدي: 36 جنيهًا للكيلو، مسجلا تراجعا قدره 1,5 جنيه.

التفاح المحلي: 50 جنيهًا للكيلو.

الخوخ: 54 جنيهًا للكيلو.

البرقوق: 63 جنيهًا للكيلو.

الكنتالوب: 22 جنيهًا للكيلو.

المانجو البلدي: 46 جنيها.

العنب :٣٥ جنيها

العنب الأسود :٤٥ جنيها



‏شهد السوق حالة من الاستقرار مدعومه بوفرة المعروض من محاصيل الصيف حيث استقرت معظم الأسعار عند المستويات الطبيعية.