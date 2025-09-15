قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
17 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
سيد عبدالحفيظ: الأهلي يعاني من أزمة الشوط الثاني منذ بداية الدوري
قتلت زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بالمنيا.. المتهمة تواجه عقوبة الإعدام بالقانون
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
الرئيس السيسي يتوجه إلى الدوحة.. رؤية القاهرة على طاولة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية
الرئاسة: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تؤكد تضامن مصر الكامل مع قطر
تضامن مصر الكامل مع قطر.. الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر بالقمة العربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم ب13 جنيهًا والكابوتشا بـ15

أسعار الخضروات
أسعار الخضروات
هاجر ابراهيم

في جولة ميدانية لرصد أسعار الخضروات بالأسواق المحلية، عرض برنامج "صدى البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقريرًا تفصيليًا يكشف خلاله حركة الأسعار في الأسواق المصرية اليوم الإثنين.

وأكد أحد التجار خلال التقرير أن أسعار الخضروات شهدت تفاوتًا بين الأصناف، حيث جاء سعر الكابوتشا عند 15 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكرنب الأبيض والأحمر المُعد للسلطة بين 20 و30 جنيهًا، بينما وصل سعر الكرنب الكبير إلى ما بين 35 و40 جنيهًا.

وفيما يخص البطاطا، فقد استقرت عند 12 جنيهًا للكيلو، بينما قُدرت أسعار البطاطس بـ16 جنيهًا للنوع المخصص للتحمير، و14 جنيهًا للبطاطس المستخدمة في الطبيخ.

أما الطماطم فسجلت 13 جنيهًا للكيلو، وجاء سعر البصل الأبيض عند 20 جنيهًا، في حين بلغ سعر الفلفل الألوان 40 جنيهًا، وسجل الفلفل الأحمر الحار أعلى سعر بين الأصناف بواقع 55 جنيهًا للكيلو.

وأشار التاجر إلى أن سعر الباذنجان الأبيض بلغ 25 جنيهًا، بينما سُعر الباذنجان الأسمر بـ15 جنيهًا، وسجل الخيار البلدي 20 جنيهًا للكيلو.

وبالنسبة للخضروات الورقية والعطرية، وصل سعر الفجل البلدي إلى 5 جنيهات، في حين بلغ سعر الروزماري 10 جنيهات.

الموز البلدي: 36 جنيهًا للكيلو، مسجلا تراجعا قدره 1,5 جنيه.

التفاح المحلي: 50 جنيهًا للكيلو.

الخوخ: 54 جنيهًا للكيلو.

البرقوق: 63 جنيهًا للكيلو.

الكنتالوب: 22 جنيهًا للكيلو.

المانجو البلدي: 46 جنيها.

العنب :٣٥ جنيها

العنب الأسود :٤٥ جنيها
 

‏شهد السوق حالة من الاستقرار مدعومه بوفرة المعروض من محاصيل الصيف حيث استقرت معظم الأسعار عند المستويات الطبيعية.

أسعار الخضروات سعر الكرنب سعر الكابوتشا الطماطم الباذنجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

شوبير

شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

أرشيفية

تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات

ترشيحاتنا

أرشيفية

كوريا الشمالية تعلن رفضها مطالب الولايات المتحدة بنزع أسلحتها النووية

فيدان

وزير الخارجية التركي يحذر من مخططات إسرائيل الكبرى

الهيئة الألمانية للتبادل العلمي تحتفل بذكراها المئوية

100 عام من العلم والمعرفة.. الهيئة الألمانية للتبادل العلمي تحتفل بذكراها المئوية بالقاهرة

بالصور

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

مقابض الأبواب القاتلة تحاصر السائقين داخل سياراتهم

مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد