محافظات

تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

خضروات ..ارشيفيه
خضروات ..ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعه حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، وسط إقبال متزايد من المواطنين على الشراء، خاصة مع وفرة المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب المنتشرة بمراكز المحافظة المختلفة.

ويتابع سكان المحافظة يوميًا حركة أسعار السلع الأساسية والخضر والفاكهة لرصد التغيرات المستمرة، في ظل جهود الحكومة لضبط الأسواق والحد من الاحتكار، مع تكثيف حملات الرقابة بما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة.

واليكم أحدث أسعار الخضر والفاكهة بأسواق المحافظة اليوم الجمعه، وفقًا لما رصدته جولة صباحية داخل الأسواق.

 أسعار الخضراوات في الوادي الجديد اليوم الجمعه

سجلت أسعار الخضر استقرارًا نسبيا، إذ تراوح سعر الطماطم بين 15 و20 جنيهًا، والبطاطس من 15 حتى 20 جنيهًا، فيما بلغت الكوسة 20–25 جنيهًا، والخيار البلدي تراوح بين 20 و25 جنيهًا للكيلوجرام، والفلفل 25 جنيهًا.

 أسعار الفاكهة اليوم

أما أسعار الفاكهة فجاءت متفاوتة، حيث سجل البرتقال البلدي 30–35 جنيهًا للكيلو، والعنب 40 جنيهًا، بينما بلغ التفاح من 40 حتى 45 جنيهًا، والجوافة 30–35 جنيهًا، والموز بنفس المعدلات.

كما تراوح سعر كيلو المانجو بين 40 و45 جنيهًا، والموز بين 30 و35 جنيهًا، وسط توقعات بزيادة الإقبال عليها خلال الإجازات الصيفية والمناسبات الأسرية.

وتعد محافظة الوادي الجديد من أبرز المحافظات التي شهدت تطورًا زراعيًا كبيرًا مؤخرًا، بفضل دعم الدولة للمشروعات الإنتاجية وتشجيع المزارعين، إذ أسهمت الصوب الزراعية والري الحديث في تحسين جودة الإنتاج وتوفيره على مدار العام.

ويعتبر النشاط الزراعي في الوادي الجديد ركيزة رئيسية للاقتصاد المحلي، إذ يوفر آلاف فرص العمل ويرفع مستوى المعيشة، بالتوازي مع مشروعات قومية كبرى مثل "حياة كريمة" و"الدلتا الجديدة" التي عززت البنية التحتية الزراعية وقللت الاعتماد على الأسواق الخارجية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد أسواق اسعار

