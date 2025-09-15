قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025
قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا
هل الصلاة على النبي بقول صلى الله عليه وسلم ثوابها أقل؟.. انتبه
تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد|4 درجات للمخالفات والعقوبات تصل للفصل
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات
هل يحق للزوجة تسمية المولود؟.. الإفتاء تصحح خطأ شائعا يزيد المشاكل
ما هو الذكر الذي يفتح لك كل الأبواب المغلقة؟.. ردده بجميع أوقاتك
65 ألف شهيد و164 ألف مصاب منذ بدء العدوان على قطاع غزة
وزير الطاقة الأمريكي: أوروبا قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي خلال عام
الأعلى عالميا .. 29.4% من سكان اليابان تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر
بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025

‏سجلت أسعار الخضروات والفاكهة حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم في سوق العبور للجملة وسط وفره المعروض استقرار الطلب مع توقع استمرار الأسعار ضمن  النطاق المعتاد خلال الأيام المقبلة. 

أسعار الخضراوات اليوم

الطماطم: 35 جنيهات للكيلو

البطاطس: 14 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: 33 جنيهًا للكيلو.

الباذنجان الرومي: 12 جنيهًا للكيلو.

البصل: 15 جنيهًا للكيلو.

الخيار الصوب: 20 جنيهًا للكيلو.

الكوسة: 25 جنيهًا للكيلو.

الملوخية: 16 جنيهًا للكيلو.

البامية: 48 جنيهًا للكيلو، مسجلا تراجعا قدره 1 جنيه. ‏


 

سعر الفلفل الرومي من 4 الي 7 جنيه

سعر الفلفل الحامي من 3:50 الي 6 جنيه

سعر الخيار الصوب من 11 الي 16 جنيه

سعر الخيار البلدي من 6 الي 12 جنيه


 

سعر الفاكهه اليوم :


 

الموز البلدي: 36 جنيهًا للكيلو، مسجلا تراجعا قدره 1,5 جنيه.

التفاح المحلي: 50 جنيهًا للكيلو.


 

الخوخ: 54 جنيهًا للكيلو.


 

البرقوق: 63 جنيهًا للكيلو.


 

الكنتالوب: 22 جنيهًا للكيلو.


 

المانجو البلدي: 46 جنيها.


 

العنب :٣٥ جنيها


 

العنب الأسود :٤٥ جنيها


 

‏شهد السوق حالة من الاستقرار مدعومه بوفرة المعروض من محاصيل الصيف حيث استقرت معظم الأسعار عند المستويات الطبيعية وتظل لي هذه الأسعار الخاصة في التعاملات داخل سوق العبور للجملة


 

‏بينما قد تختلف في الأسواق المحلية للمستهلك النهائي بزيادة تتراوح بين 3و 7 ‏جنيهات حسب المنطقة تكاليف النقل والبيع


 


 


 

