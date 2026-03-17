الحلقة 27 من على قد الحب.. تصاعد الصراعات ومفاجآت مدوية

شهدت الحلقة 27 من مسلسل «على قد الحب» تطورات درامية قوية ومفاجآت غير متوقعة، كان أبرزها خروج مريم التي تجسد شخصيتها النجمة نيللي كريم من المصحة النفسية، في خطوة أعادت خلط أوراق الصراع بين جميع الشخصيات.

بدأت الحلقة بأجواء مشحونة بالتوتر، بعدما وقع الدكتور طارق في قبضة عبد الغني وكريم، في محاولة للضغط عليه وكشف أسرار تتعلق بعلاج مريم وتفاصيل قد تدين بعض الأطراف، ما زاد من تعقيد المشهد.

وعلى جانب آخر، حاولت سارة التي تقدم دورها مها نصار بالتعاون مع مراد التفاوض مع جميل وكريم لإعادة مريم مقابل التنازل عن القضايا، إلا أن المفاوضات باءت بالفشل بعد رفض قاطع وتهديدات مباشرة، لتدخل الأحداث في مسار أكثر تصعيدًا.

كما شهدت الحلقة مواجهة إنسانية بين سارة وشكري، حيث حاولت الاعتذار عن أخطائها السابقة وطلبت فرصة جديدة، في مشهد عاطفي كشف جانبًا مختلفًا من شخصيتها، بينما ظل شكري مترددًا قبل أن يبدي استعدادًا للاستماع.

ولم تتوقف أزمات سارة عند هذا الحد، إذ تعرضت لتهديد بالطرد من المنزل من قبل والدتها التي تجسد شخصيتها صفاء الطوخي، بمساندة شقيقتها نوال، ما وضعها في مأزق عائلي جديد زاد من حالتها النفسية اضطرابًا.

وفي سياق متصل، اشتعل الصراع بينها وبين مراد حول ملكية التصميمات، بعدما رفض الأخير دفع أي مبالغ إضافية، مؤكدًا أن اهتمامه يقتصر على السيطرة على المشروع، تاركًا سارة تواجه أزماتها بمفردها.

نهاية الحلقة جاءت صادمة ومفصلية، بخروج مريم من المصحة، وهو التطور الذي من المتوقع أن يشعل المواجهات القادمة، خاصة مع امتلاكها أسرارًا قد تطيح بمخططات سارة ومراد، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع الدرامي.

الحلقة 27 نجحت في جذب انتباه الجمهور بقوة، وسط تفاعل واسع مع الأحداث، وترقب كبير لما ستكشفه الحلقات المقبلة من مفاجآت.

مسلسل «على قد الحب» بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، مها نصار، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، ميمي جمال، إلى جانب عدد من الفنانين، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وتسبيح ماهر ومحمد الشخيبي، وإخراج خالد سعيد.

وتدور أحداث المسلسل، الذي تنتجه S productions للمنتجة سالي والي، في إطار درامي اجتماعي رومانسي يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.