إطلاق الإعلان والملصق التشويقي لفيلم «إذما»

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «إذما»، منذ قليل، الإعلان والملصق التشويقي الأول للفيلم، المأخوذ عن رواية محمد صادق التي حققت مبيعات كبيرة.

الفيلم من إنتاج هاني أسامة، وبمشاركة شركات The Producer وFilm Clinic وShofha Production، وإخراج محمد صادق، ويحكي قصة عيسى الشواف، رجل في السادسة والثلاثين، يواجه خسائره ومفاجآت الحياة، ليتلقى هدية غامضة من نفسه حين كان في الثامنة عشرة.

تنضم إليه صديقة طفولته «سيرا» في رحلة تكشف أسرارًا من الماضي، وتفتح أبوابًا لأحلام ظنّها ضاعت للأبد، في قصة تجمع بين التشويق والعاطفة في رحلة تحوّل حقيقية.

الفيلم بطولة أحمد داود، وسلمى أبو ضيف، وحمزة دياب، وجيسيكا حسام الدين، مع ظهور خاص لبسنت شوقي.

ومن المتوقع تحديد موعد عرضه والإعلان عنه قريبًا.