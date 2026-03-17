اليوم.. عبد الرحيم كمال يناقش روايته الجديدة ثمرة طه إلياس في وسط البلد

يناقش الكاتب والسيناريست ومساعد وزير الثقافة لشئون الرقابة عبد الرحيم كمال اليوم في تمام الثامنة والنصف مساءا روايته الجديدة ثمرة طه إلياس في منتدى المستقبل للفكر والإبداع .

يناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب والروائي أحمد صبري أبو الفتوح، وتدير الندوة القاصة والصحافية هايدي فاروق.

ويعد عبدالرحيم كمال من أهم كتاب الرواية والدراما في مصر والعالم العربي، وصدرت روايته الجديدة ( ثمرة طه إلياس)، عن دار( قنديل) للنشر والتوزيع، وتأتي بعد سلسلة من الأعمال السردية المتميزة للقاص والروائي عبدالرحيم كمال من أهمها : (المجنونة )، و(بواب الحانة )، و(أبناء حورة)، و(كل الألعاب للتسلية)، و(موت العالم .. المعروفة شعبيا بمذكرات محمود غزالة)، و( أنا وأنت وجنة وشهد)، و( قصص بحجم القلب)، و( ظل ممدود)، و( منطق الظل)، ومسرحية ( صاحب الوردة)، وقد حاز عددا الكاتب عبدالرحيم كمال عددا من الجوائز المهمة، من أبرزها جائزة الدولة للتفوق في الآداب.

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.