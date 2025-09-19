مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو



تشهد أسعار الطماطم ارتفاعًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، حيث قفز سعر الكيلو حوالي 10 جنيهات ليصل إلى 15 جنيهًا، بعدما كان سعرها 5 جنيهات فقط.



أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

ومن جانبه ، كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أسباب ارتفاع أسعار الطماطم، حيث قال إن فواصل العروات سبب رئيسي في ارتفاع أسعار بعض الخضروات وخاصة الطماطم، معلقًا: «طبيعي أنها ترفع هذا التوقيت من كل عام».

وتوقع «أبو صدام» خلال تصريحاته لـ«صدى البلد»، ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة بنسبة 20%، وكذلك بعض المنتجات الزراعية الأخرى كالخيار والبطاطس.





موعد انخفاض أسعار الطماطم

وأوضح «نقيب الفلاحين» موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق، حيث أكد أنه في مطلع شهري نوفمبر وديسمبر تبدأ أسعار الطماطم في التراجع بعد ظهور العروة الجديدة بالأسواق ليعود سعر الكيلو إلي 5 جنيها مرة أخري.



وتابع قائلًا: «في جميع الأحوال المرأة المصرية ذكية وتعرف متى تخزن الطماطم وتستفيد بها وقت ارتفاع الأسعار».



وقال إن أقصى سعر ستصل إليه الطماطم هو 20 جنيهًا للكيلو خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي يكفي احتياجات المواطنين بشكل كامل، ولا توجد أي أزمة في المحصول، مضيفًا أن التغيرات في الأسعار تظل مرتبطة بالدورات الزراعية الطبيعية فقط.

مواعيد زراعة الطماطم

وتزرع الطماطم في أربع فترات من السنة أي أربع عروات على مدار العام وهى كما يلي:

• العروة الصيفية المبكرة ويزرع المشتل فى أول يناير وتنقل للأرض المستديمة في منتصف فبراير وهذه العروة تزرع تحت الأقبية.

• العروة الصيفية يزرع المشتل فى نصف فبراير وتنقل للأرض المستديمة في أول إبريل.

• العروة النيلية يزرع المشتل فى شهر يونيو - يوليو وتزرع في الأرض المستديمة في أغسطس وسبتمبر.

• العروة الشتوية يزرع المشتل فى شهر سبتمبر وأكتوبر وينقل للأرض المستديمة في شهر أكتوبر ونوفمبر.

وتعتبر فترة المشتل من الفترات المهمة لنجاح إنتاج محصول الطماطم، وخاصة إنتاج شتلات خالية من الإصابة بالفيروس